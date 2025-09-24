No fim de semana

Curitiba e outras sete cidades do Paraná terão mutirão de perícias do INSS

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Governo Federal Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 24/09/25 15h38
Imagem mostra fachada de prédio do INSS com a inscrição previdência Social
Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai antecipar cerca de três mil atendimentos no Paraná neste fim de semana. Entre as sete cidades a receber o serviço está Curitiba. Conforme o instituto, a ação ocorre no sábado (27/09) e no domingo (28/09) por meio de agendamento prévio.

As unidades vão antecipar perícias médicas, em parceria com o Ministério da Previdência Social. Exclusivamente em Curitiba e em Maringá, também serão feitas avaliações sociais.

Segundo o instituto, essas etapas são necessárias para pedidos do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) para pessoas com deficiência, além de benefícios por incapacidade temporária ou permanente.

+ Leia mais

Além de Curitiba e Maringá, as cidades que também vão receber atendimento são: Ponta Grossa, Cascavel, Francisco Beltrão, Medianeira, Marechal Rondon e Cianorte.

O agendamento pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou pela Central 135.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna