Curitiba e outras sete cidades do Paraná terão mutirão de perícias do INSS

No fim de semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai antecipar cerca de três mil atendimentos no Paraná neste fim de semana. Entre as sete cidades a receber o serviço está Curitiba. Conforme o instituto, a ação ocorre no sábado (27/09) e no domingo (28/09) por meio de agendamento prévio.

As unidades vão antecipar perícias médicas, em parceria com o Ministério da Previdência Social. Exclusivamente em Curitiba e em Maringá, também serão feitas avaliações sociais.

Segundo o instituto, essas etapas são necessárias para pedidos do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) para pessoas com deficiência, além de benefícios por incapacidade temporária ou permanente.

Além de Curitiba e Maringá, as cidades que também vão receber atendimento são: Ponta Grossa, Cascavel, Francisco Beltrão, Medianeira, Marechal Rondon e Cianorte.

O agendamento pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou pela Central 135.