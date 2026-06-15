Curitiba distribui 20 mil mudas de árvores de graça, veja como pegar a sua

A Prefeitura de Curitiba vai distribuir 20 mil mudas de árvores gratuitamente para os moradores a partir deste domingo (21/6), durante o Mês do Ambiente. Serão entregues 2 mil mudas por regional, em diferentes pontos da cidade, sempre a partir das 9h. A ação faz parte do programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba, que tem como meta plantar 500 mil novas árvores até o fim de 2028.

Para retirar uma muda, o morador precisa apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente recomenda levar uma sacola para transportar a planta. A documentação é necessária para cadastrar o destino das mudas e permitir o controle de georreferenciamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.

As entregas começam na Regional Matriz, com 500 mudas no evento Domingo no Centro, no calçadão da Rua XV de Novembro.

Outras 1.500 mudas serão distribuídas no dia 25 de junho, na Praça Rui Barbosa.

No dia 23 de junho, as regionais Santa Felicidade, Pinheirinho, Boa Vista e Cajuru receberão as mudas.

No dia seguinte, dia 24, será a vez de Tatuquara, Bairro Novo, Portão e Boqueirão.

As últimas entregas acontecem no dia 25 de junho na CIC e na Matriz.

Desde janeiro de 2025, já foram plantadas 229,7 mil novas árvores em Curitiba pela Prefeitura e pelos moradores que retiraram mudas nas distribuições gratuitas.

Todo plantio de árvores em ruas de Curitiba precisa ser avaliado e autorizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Quem quiser plantar árvores em vias ou áreas públicas deve fazer a solicitação pela Central 156, informando o local. O pedido será enviado para avaliação, já que plantios irregulares de árvores frutíferas e invasoras podem gerar problemas em calçadas e na sinalização viária.