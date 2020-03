A prefeitura de Curitiba determinou nesta quinta-feira (19) o fechamento de uma série de estabelecimentos para evitar circulação de pessoas e prevenir o avanço do coronavírus. O novo decreto assinado pelo prefeito Rafael Greca também obriga idosos com mais de 70 anos a cumprirem isolamento domiciliar.

Entre os estabelecimentos que terão que fechar estão salões de beleza, casas noturnas, academias de ginástica e natação, cinemas, teatros, escolas de línguas, de música e de artes, autoescolas e tabacarias.

Vão continuar funcionando supermercados, lojas em geral (calçados, roupas, etc), mercados municipais, restaurantes, bares, lanchonetes, feiras livres, padarias, farmácias, postos de combustíveis e pet shops. Entretanto, a prefeitura orienta que estes comerciantes sigam medidas para evitar o contágio, principalmente em relação a aglomerações.

Distância

A principal recomendação é de que as pessoas mantenham 1,5 m de distância umas das outras dentro dos recintos. Para isso, bares e restaurantes terão de alocar mesas com esta distância. A mesma distância vale para as pessoas em filas e mesmo com os clientes dentro do estabelecimento.

No caso de restaurantes por quilo, a recomendação é ainda mais severa para diminuir o contato do público com utensílios em geral. Os estabelecimentos terão que destacar atendentes exclusivamente para servir os clientes. Estes funcionários terão de usar luvas, touca e máscara.

Idosos

O município também decretou o isolamento domiciliar obrigatório de idosos acima de 70 anos. Está proibido, inclusive, a visita a idosos em asilos.

No caso de idosos enfermos, será autorizada a presença de apenas um acompanhante, conforme a avaliação do responsável pelo asilo

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

