A prefeitura de Curitiba está convocando profissionais e estudantes da área de saúde para atuar como voluntários no combate ao coronavírus. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMC) é distribuir esses voluntários nas 111 unidades básicas de saúde e nas nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Quem quiser se voluntariar, pode ligar para o telefone (41) 3350-9421, das 8h às 18h, a partir de terça-feira (17).

Os voluntários vão ajudar as equipes de saúde na triagem de pacientes e outras atividades que tornem o atendimento dos pacientes mais rápido. Uma das ações que os voluntários poderão ajudar é na campanha de vacinação contra a gripe, que começa na próxima segunda-feira (23).

A SMS também pretende usar os voluntários na Central de Atendimento do Coronavírus, criada sexta-feira (13) para tirar dúvidas sobre infecções do coronavírus e evitar que pacientes com sintomas leves se desloquem até as unidades de saúde. Em média, a Central de Atendimento está atendendo 950 ligações por dia das 8h às 23h. O telefone é (41) telefone 3350-9000.

Quem deve ligar para o telefone 3350-9000 é, prioritariamente, quem viajou nos últimos 30 dias para o exterior e tem os seguintes sintomas: febre e coriza, febre e dor de garganta ou febre e tosse contínua. Devem ligar também quem tiver contato com alguém que tenha retornado de viagem ao exterior.

A Prefeitura criou, ainda, um tira-dúvidas pelo WhatsApp. Para ter acesso à funcionalidade, basta mandar a palavra “Coronavírus” como mensagem para o número (41) 99876-2903.

Outras fontes de informações são os sites www.curitiba.pr.gov.br e www.saude.curitiba.pr.gov.br.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

