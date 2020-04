O número de pessoas com resultado positivo para novo coronavírus em Curitiba é 564, com o acréscimo de cinco novos casos. Já as mortes em decorrência da doença subiram para 19, com o registro do falecimento de dois idosos – um homem de 80 anos nesta quarta-feira (29) e de uma mulher de 87 na terça (28). Mas ao todo, 393 pessoas estão recuperadas da covid-19 na capital paranaense. Os dados são do boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado na tarde desta quarta-feira (29).

Mortos e hospitalizados

Conforme o boletim, as duas vítimas fatais são um homem de 80 anos, com histórico de doença cardiovascular, neurológica e obesidade, internado há 20 dias, e uma mulher de 87 anos, com histórico de tabagismo e pressão alta, que ficou internada por 23 dias.

Dos 564 pacientes infectados, 162 deles precisaram ser hospitalizados na capital. Hoje, 60 continuam internados, 37 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 14 deles respiram com a ajuda de respiradores mecânicos. A média de idade das pessoas confirmadas é 43,5 anos e dos pacientes internados é de 58 anos. 123 casos ainda são investigados em Curitiba.

“Fique em casa”

Na transmissão desta quarta-feira, a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, reforçou o pedido para que as pessoas mantenham o isolamento social e evitem aglomerações, principalmente durante o feriado de 1º de maio, na próxima sexta-feira.

“Esta semana nós temos feriado e eu peço para a população que fiquem em casa. […] Estamos muito preocupadas. Eu estava falando com dois diretores de hospitais, a situação está sob controle, mas pode aumentar e estão aumentando os quadros. A gente tem uma preocupação porque tem muita gente circulando nas ruas e [isso] não foi liberado”, disse Márcia.

Números da covid-19 em Curitiba

564 casos confirmados

19 óbitos por covid-19

393 pacientes liberados do isolamento

1.239 casos descartados

123 casos em investigação

Coronavírus no Paraná

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Paraná, divulgado nesta quarta-feira (29), o estado confirmou 77 novos casos e mais cinco óbitos nas últimas 24 horas, o que resulta no total de 1.348 confirmações e 82 mortes por novo coronavírus. 879 pacientes já estão recuperados.

As cinco novas mortes são de pacientes que estavam internados. Eles residiam em Campina Grande do Sul (homem de 84 anos), São José dos Pinhais (homem de 53 anos), Pinhais (homem de 70 anos), Umuarama (mulher de 61 anos) e Fazenda Rio Grande (mulher de 68 anos).

Já as 77 novas confirmações são dos municípios de: Alto Paraná (2), Amaporã (1), Araruna (5), Araucária (1), Assis Chateaubriand (4), Boa Vista da Aparecida (1), Campo Mourão (3), Carlópolis (1), Cascavel (9), Céu Azul (2), Cruzeiro do Sul (1), Curitiba (9), Fazenda Rio Grande (2), Foz do Iguaçu (4), Guarapuava (3), Iretama (1), Itaúna do Sul (1), Ivaiporã (1), Londrina (1), Lupionópolis (1), Marilena (1), Maringá (1), Medianeira (2), Paranaguá (2), Paranavaí (5), Pinhais (2), Ponta Grossa (1), Santa Mariana (1), Santa Mônica (1), Santo Antônio do Caiuá (1), São João do Caiuá (2), Terra Rica (4) e Toledo (1).

Casos no Brasil

