Subiram para 162 os casos confirmados de coronavírus em Curitiba de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deste sábado (4). De sexta-feira pra sábado, mais 29 casos foram confirmados na cidade. Dos pacientes que foram infectados, 68 já se curaram, mas 12 estão em estado grave na UTI.

A capital ainda não registra nenhuma morte. No Paraná, são seis mortes até agora por coronavírus. A vítima mais recente, neste sábado, foi um idoso de 80 anos de Cianorte, no Noroeste – a primeira cidade do interior a registrar infecção por coronavírus.

Curitiba aguarda agora o resultado de 157 casos suspeitos. Além disso, 649 exames já foram descartados para covid-19.

A idade média dos pacientes confirmados em Curitiba é de 50 anos, com pacientes que com idades entre 15 e 94 anos.

Internações

Desde o primeiro caso de infecção confirmada, no começo de março, 64 pacientes precisaram ser internados. Destes, 45 pessoas seguem internadas, 12 em estado grave em UTIs, respirando por aparelhos.

A SMS também monitora os óbitos causados por complicações respiratórias. Das 40 mortes investigadas até o momento, 37 foram descartadas e três estão aguardando resultado laboratorial para a doença.