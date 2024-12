Curitiba celebra legado de Paulo Leminski com Dia Perhappiness

A capital paranaense dá mais um passo para homenagear um de seus filhos mais ilustres. Na última terça-feira (10), a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou em primeiro turno o projeto de lei que institui o Dia Municipal Perhappiness, em memória do renomado poeta e escritor Paulo Leminski. A data escolhida, 24 de agosto, marca o aniversário de nascimento do artista, que completaria 80 anos em 2023.

O projeto, que recebeu 28 votos favoráveis em regime de urgência, foi uma iniciativa conjunta dos vereadores Angelo Vanhoni (PT), Dalton Borba (Solidariedade), Herivelto Oliveira (Cidadania), Maria Leticia (PV) e Nori Seto (PP). A proposta busca não apenas homenagear Leminski, falecido em 1989, mas também reforçar a identidade cultural curitibana.

“Perhappiness”, um neologismo que mescla as palavras inglesas para “talvez” e “felicidade”, reflete a essência da obra de Leminski, explorando as nuances da existência humana. O vereador Angelo Vanhoni ressaltou a importância do poeta para a literatura brasileira contemporânea: “Paulo Leminski deixou um legado cultural ímpar e se tornou um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea.”

A iniciativa também prevê a retomada do Festival Perhappiness, anteriormente promovido pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC) nos anos 2000. O evento, que incluía palestras, debates, exibições de filmes e apresentações musicais, deverá voltar ao calendário cultural da cidade a partir do próximo ano.

O vereador Herivelto Oliveira, que trabalhou na cobertura jornalística do festival original, expressou sua satisfação com a aprovação do projeto: “Como é que ele [o Dia Perhappiness] passou tanto tempo sem ser percebido pela cidade? A partir do ano que vem nós vamos voltar a ter essa atração. [Paulo Leminski] é um dos nomes que ajudam a cultuar a história da cidade.”

Nori Seto, outro coautor do projeto, compartilhou uma conexão pessoal com o legado de Leminski: “Meu pai teve a oportunidade de trabalhar e conviver com ele. Ele ilustrava os roteiros de Paulo Leminski e teve a oportunidade de ilustrar o primeiro encarte do Perhappiness, realizado depois que o Leminski morreu.”

A votação contou com a presença de Aurea Leminski, filha do poeta e presidente do Instituto Leminski, além de diversos artistas locais, incluindo escritores, fotógrafos, músicos e participantes de batalhas de rimas. Essa presença reforça o impacto duradouro de Leminski na cena cultural curitibana.

O projeto de lei ainda passará por uma segunda votação nesta quarta-feira (11) antes de seguir para a sanção do prefeito Rafael Greca. Com a aprovação final, Curitiba não apenas homenageia um de seus mais célebres artistas, mas também reafirma seu compromisso com a cultura e a arte locais.

A instituição do Dia Perhappiness promete ser um marco importante para a cidade, celebrando a vida e obra de Paulo Leminski e inspirando novas gerações de artistas e amantes da cultura curitibana.