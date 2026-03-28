Curitiba celebra 333 anos com shows, carne de onça gigante e cinema grátis

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Neste fim de semana!

Curitiba completa 333 anos no domingo (29/3) com uma programação especial que começa já neste sábado (28/3), reunindo atrações culturais, gastronômicas e musicais espalhadas pela cidade. Há opções gratuitas e pagas para todos os públicos, com atividades ao ar livre e espaços tradicionais da capital.

Confira algumas opções para aproveitar o aniversário com a família:

Carne de onça gigante

Prato típico da cidade e reconhecido com selo de Indicação Geográfica (IG), a tradicional carne de onça será preparada em versão gigante e distribuída gratuitamente no Mercado Municipal do Capão Raso.

A iguaria será dividida em 333 fatias, em referência à idade da cidade, e deve render mais de mil porções. A ação é promovida pela Associação Amigos da Onça em parceria com o mercado.

Local: Rua Otto Cabel, nº 51, bairro Novo Mundo

Horário: sábado, às 13h30

Ingressos: entrada gratuita

Shows gratuitos

A programação do Domingo no Centro leva música e atividades culturais para a Rua XV de Novembro. Das 9h às 15h, o público poderá acompanhar apresentações da Orquestra à Base de Sopro, da Família Folhas e do Bloco Siricutico.

O encerramento fica por conta de dois shows nacionais: a dupla Guilherme & Santiago sobe ao palco às 17h, seguida por Gustavo Mioto, às 19h.

Local: Rua XV de Novembro, Centro

Horário: atividades das 9h às 15h; shows a partir das 17h

Ingressos: entrada gratuita

Especial na Rua da Música

A Rua da Música, no bairro Abranches, recebe uma programação voltada para toda a família ao longo do fim de semana. O espaço reúne shows de bandas locais, oficinas para crianças, feira de marcas autorais e opções gastronômicas.

No sábado, se apresentam Wees Ventura e Firecracker; no domingo, Amanda Cortes e Rockbugs. O ingresso também permite acesso a pontos turísticos próximos, como a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame.

Local: Rua João Gava, nº 970, Abranches

Horário: shows das 14h às 22h; feiras das 10h às 20h (sábado) e até 18h (domingo)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Cinema de aniversário

O Cine Passeio também entra na comemoração e celebra sete anos desde a reinauguração com sessões gratuitas de cinema. Ao todo, serão exibidos sete filmes nacionais e internacionais ao longo do dia.

Serão exibidos os filmes Coringa (11h), Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (13h10), Dor e Glória (14h10), A Vida Invisível (16h15), Bacurau (16h40), Parasita (19h), Ainda Estou Aqui (19h20). Os ingressos devem ser retirados uma hora antes de cada sessão.

Local: Rua Riachuelo, nº 410, Centro

Horário: sessões a partir das 11h

Ingressos: gratuitos, com retirada antecipada