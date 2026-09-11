Curitiba tem obras e bloqueios na tarde desta sexta; Athletiba muda o trânsito

A tarde desta sexta-feira (11) segue movimentada nas ruas de Curitiba. A realização de melhorias na malha viária municipal, intervenções na rede de transporte sobre trilhos e eventos programados para o fim de semana devem impactar a circulação de veículos e pedestres no Centro e em vários bairros da capital. Os condutores devem planejar trajetos e buscar caminhos alternativos.

Começaram nesta sexta-feira (11) as intervenções para reciclagem do pavimento asfáltico na Rua Manoel Borba Gato, no trecho de 570 metros compreendido entre as ruas Charles Dickens e Mustaphá Francisco Lemes, no bairro Barreirinha. Os trabalhos podem provocar bloqueios temporários no tráfego local. Motoristas que transitam pelo bairro devem adotar cautela reforçada.

A Rua Augusto Stresser segue com interdição programada que começou nesta sexta-feira (11), no segmento entre a Avenida Presidente Affonso Camargo e a Rua Prefeito Ângelo Lopes, no bairro Hugo Lange. O bloqueio é necessário para a realização de serviços de melhoria na linha férrea. O local conta com opções de desvio nas imediações.

O acesso à Rua Osmário de Lima a partir da Rua Victório Vizinoni (continuação da Rua Governador Agamenon Magalhães), no Capão da Imbuia, encontra-se temporariamente bloqueado para trabalhos de desobstrução de galeria de águas pluviais. O serviço não há previsão de término e a orientação é para que os condutores evitem o trecho.

No Alto da Glória, uma operação especial articulada pela Polícia Militar estabelece horários rígidos para o deslocamento das torcidas organizadas rumo ao Estádio Couto Pereira para a partida entre Coritiba e Athletico, marcada para as 21h30 desta sexta-feira. O fluxo da torcida Os Fanáticos ocorre até as 18h, enquanto o da Império Alviverde tem início a partir das 18h30.

A escolta aos dez ônibus da torcida visitante será realizada às 19h. Após o término da partida, a torcida visitante deverá aguardar 30 minutos dentro do estádio antes de iniciar a dispersão. As vias do entorno do estádio contam com controle de tráfego e atenção redobrada dos condutores.

Manutenção programada no Fanny

A partir de segunda-feira (14), a Rua João Nogarolli passará por obras de reciclagem de asfalto no trecho de 220 metros entre a Rua Maestro Francisco Antonello e a Avenida Henry Ford, no bairro Fanny. A intervenção poderá causar bloqueios temporários ou tráfego compartilhado com equipamentos e trabalhadores.

Bloqueios por eventos no fim de semana

Alterações na região central

Nesta sexta-feira (11), vagas de estacionamento no entorno da Praça General Osório já começam a ser reservadas para uma operação viária. No sábado (12), haverá bloqueios totais nas travessas Jesuíno Marcondes e Oliveira Bello, além de interdições nas ruas Senador Alencar Guimarães, Voluntários da Pátria, Cândido Lopes, Desembargador Ermelino de Leão e Ébano Pereira para a realização de evento.

Bloqueios parciais no Jardim Botânico

O trânsito nas proximidades do Estádio Durival de Britto e Silva terá alterações no sábado (12) em virtude de evento com público estimado em 5 mil pessoas. A movimentação deve provocar lentidão e bloqueios parciais nas vias acessórias.

Circuito de corrida no Bom Retiro

No domingo (13), das 6h às 10h, as ruas Nilo Peçanha, Barão de Antonina, Mateus Leme, Albano Reis e Carlos Pioli terão bloqueios totais para a realização de uma corrida de rua. Agentes orientarão o tráfego.

Interdições no Água Verde e região

Também no domingo (13), a etapa Primavera do Circuito das Estações provocará bloqueios nas avenidas Água Verde, dos Estados e Presidente Kennedy, além das ruas Buenos Aires, Brasílio Itiberê, Lamenha Lins, Chile, Professor Luiz César, Paranaguá, Augusto de Mari, Eduardo Carlos Pereira, Guilherme Pugsley, Marquês do Paraná, José Cadilhe, Professor Assis Gonçalves e Saint Hilaire. Monitores de trânsito prestarão auxílio na região.