Supermercado em Curitiba reabre com novidades para os clientes; veja fotos

Depois de três meses de obras, o Super Muffato Tarumã voltou a receber consumidores nesta sexta-feira (11), em Curitiba, com uma proposta que vai além de uma simples reforma. A loja de 17 anos passou por uma revitalização completa e agora aposta em um modelo que combina produtos diferenciados e experiência de compra com as necessidades do consumidor.

A mudança traduz uma estratégia que o Grupo Muffato vem adotando em Curitiba: oferecer uma experiência mais sofisticada, mas sem transformar a loja em um supermercado exclusivamente gourmet.

“Você traz as duas coisas: o dia a dia, o consumidor que quer fazer sua compra do mês, e produtos diferenciados. Trazendo um preço mais adequado também”, explica o diretor comercial do Grupo Muffato, Adilson Correa.

Loja mais aberta e facilidade de compra

Uma das primeiras mudanças percebidas pelo cliente está logo na entrada. A antiga cafeteria, que ficava nos fundos, foi levada para a frente da loja. Do outro lado, a área de flores cria uma espécie de recepção para quem chega.

As gôndolas também foram rebaixadas. Com isso, o consumidor consegue visualizar praticamente toda a loja assim que entra, identificando com mais facilidade onde estão os diferentes setores.

A organização dos produtos também mudou. Um dos exemplos é o chamado “mundo dos saudáveis”, que reúne itens de mercearia e perecíveis relacionados à alimentação saudável e às restrições alimentares. A área fica próxima ao hortifrúti, criando uma sequência pensada para tornar a circulação mais intuitiva.

O hortifrúti ganhou variedade de frutas e produtos diferenciados. Segundo Correa, a rede compra cerca de 98% desses produtos diretamente de produtores, estratégia que, de acordo com o executivo, combina qualidade e preço.

Super Muffato Tarumã reinaugurou a loja nesta sexta-feira (11). Foto: Giselle Ulbrich / Colaboração Reinaugurado nesta sexta (11), o Super Muffato Tarumã agora tem a cafeteria bem na entrada da loja, logo ao lado da floricultura. Foto: Giselle Ulbrich / Colaboração Agora com nova experiência do cliente, o Super Muffato Tarumã brought a floricultura e a cafeteria para a entrada da loja. Foto: Giselle Ulbrich / Colaboração Novo Super Muffato Tarumã apostou num setor de saudáveis, bem ao lado do hortifrúti, já no início dos corredores de compras. Foto: Giselle Ulbrich / Colaboração Novo Super Muffato Tarumã tem um setor completo de panificação, que passa pela “segunda onda” de experiência do cliente. Foto: Giselle Ulbrich / Colaboração Corredores do novo Super Muffato Tarumã são mais amplos e têm prateleiras mais baixas, que permitem a visualização de todo o mercado. Foto: Giselle Ulbrich / Colaboração

Premium sem preço de gourmet

A proposta também marca uma diferença em relação ao conceito de supermercado gourmet que ganhou espaço em Curitiba há alguns anos. Para o Grupo Muffato, o consumidor quer encontrar variedade e uma experiência agradável, mas também quer resolver a vida perto de casa. Correa analisa que, em uma cidade com trânsito cada vez mais intenso, a localização pesa na decisão de compra.

Por isso, a empresa prefere trabalhar com um conceito premium, mas mantendo preços competitivos. A loja também oferece diferentes formas de compra, incluindo delivery, retirada de pedidos feitos pela internet e o Delivery Express, que entrega compras de até 17 produtos em até 60 minutos.

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Reforma veio antes da requalificação da avenida

A revitalização do supermercado coincidiu com as obras de requalificação da Avenida Victor Ferreira do Amaral. Mas, conforme Correa, uma coisa não foi consequência direta da outra. A reforma da loja já estava planejada e o supermercado precisou adaptar apenas os acessos em função das mudanças viárias da região.

O Super Muffato Tarumã foi inaugurado em 2009 e esta é a terceira revitalização do local. A última havia ocorrido em 2019. Durante o período mais crítico das obras da avenida, o acesso ao supermercado ficou prejudicado e o Grupo Muffato reforçou a operação de delivery para manter o atendimento aos clientes.

Agora, com a loja renovada e os acessos da região mais fáceis, a expectativa é recuperar o movimento e ampliar as vendas.

O quadro de funcionários também foi ajustado para acompanhar a expectativa de crescimento. Além disso, a empresa reforçou treinamentos por meio da Unimuffato, estrutura interna de capacitação dos funcionários.

Muffato Go e Rebouças ainda em 2026

A reabertura do Tarumã não será a última novidade do Grupo Muffato em Curitiba neste ano. Segundo Correa, as obras do Muffato Go, no Centro Cívico, e da nova unidade do Super Muffato Rebouças estão aceleradas. Os dois projetos devem ser inaugurados ainda em 2026. A previsão dada pelo diretor comercial é que ambos estejam funcionando até o Natal.