Curitiba gelada! Temperatura despenca 18ºC em menos de 24 horas

Quem aproveitou o calor de 28°C do sábado (23) em Curitiba precisa se agasalhar para encarar este domingo (24). A capital paranaense amanheceu sob uma camada gelada, com os termômetros marcando apenas 10°C nas primeiras horas da manhã. Uma queda brusca de 18°C que pegou muitos curitibanos desprevenidos. Uma frente fria chegou com tudo e derrubou a temperatura, existe até um alerta amarelo do Inmet de queda de temperatura.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo de declínio de temperatura para parte do Paraná. Segundo o órgão, a massa de ar frio que chegou durante a madrugada permanece atuando ao longo do dia, podendo causar sensação térmica ainda menor nas regiões mais elevadas da cidade.

A típica “loucura” do clima curitibano está em plena forma neste final de agosto. Ontem era verão, hoje é quase inverno. Aliás, essa montanha-russa térmica já virou marca registrada da capital paranaense, onde não é raro ver pessoas de bermuda e casaco no mesmo dia, dependendo do horário.

Para os curitibanos de plantão, a dica é não guardar os casacos ainda. Segundo os especialistas, essa gangorra térmica deve continuar pelos próximos dias, com mínimas oscilando entre 8°C e 12°C durante as manhãs.

Neste domingo a temperatura máxima não deve ultrapassar os 14º C, com sensação térmica ainda menor devido aos ventos moderados que sopram da direção sul. A umidade relativa do ar permanece alta, entre 75% e 90%, favorecendo a formação de névoa nas primeiras horas da manhã e no período noturno.

Previsão do tempo para Curitiba

Segundo a previsão do tempo para Curitiba a semana começa com tempo instável. Além do frio, há previsão de chuvas para os próximos dias. O Simepar indica que nuvens carregadas se aproximam da capital, com possibilidade de precipitações já na madrugada desta segunda-feira (25).

