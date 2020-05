Um dos pontos mais críticos do trânsito de Curitiba, com forte trânsito de caminhões e ônibus, o cruzamento entre a Rua Eduardo Sprada e a Avenida Juscelino kubitschek, na CIC, nas imediações da fábrica da Volvo, vai ganhar uma rotatória. Após disputa judicial de 30 anos, a prefeitura de Curitiba obteve reintegração de posse do terreno ocupado por uma borracharia bem no cruzamento que impedia o início da obra – a desocupação começou segunda-feira (5).

publicidade

A área era ocupada irregularmente desde o início da década de 1990, Desde então, a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba (Curitiba S.A), empresa responsável pela regularização de áreas na CIC, buscava ter a posse do terreno para que obras fossem realizadas, permitindo um melhor acesso aos moradores da região e trabalhadores.

LEIA MAIS – Justiça manda concessionária de pedágio devolver R$ 150 milhões para o Paraná

Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), o projeto executivo de correção está sendo preparado e vai contemplar novas pistas para os veículos. Além disso, atualmente existe um desalinhamento viário que implica em um entroncamento de apenas uma pista, o que gera longos congestionamentos no semáforo no viaduto sobre o Contorno Sul.

Desocupação do terreno usado por uma borracharia há 30 anos onde será feita a rotatória perto da fábrica da Volvo na CIC. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

A ideia é fazer três faixas no sentido Avenida Juscelino Kubitschek e duas no sentido oposto. A obra ainda prevê paisagismo, calçamento, galerias de águas pluviais, sinalização horizontal, vertical e semafórica e novo sistema de iluminação pública. O prazo estimado para a conclusão do projeto é de três meses para depois começar o processo de licitação para a contratação de uma empresa responsável pelas obras.

O prefeito Rafael Greca (DEM), comemorou a notícia da desocupação da borracharia nas redes sociais e até projetou a construção de uma praça em homenagem à Volvo, multinacional sueca que produz os ônibus para a transporte coletivo da cidade. “Desatamos um nó urbano depois de anos de disputa judicial e vai nos permitir fazer uma rótula e criar um acesso melhor, em especial, à fábrica da Volvo, que produz os nossos biarticulados e emprega cerca de 5 mil pessoas. Além disso, a reurbanização da região deve contemplar também uma praça que vai homenagear a Suécia, país de origem da empresa”, postou o prefeito.

Bangalore da CIC

A confusão no trânsito é tanta que a região que ganhou até apelido dos funcionários da Volvo. É conhecida popularmente como Bangalore, cidade da Índia conhecida pelo caos no trânsito. Cristina Almeida Kucek, 35 anos, trabalha na empresa há 15 anos e já presenciou todos os tipos de acidentes de trânsito no cruzamento, entre choque de veículos e atropelamentos.

Além disso, relata Cristina, todos que trabalham ou vivem nas imediações vivem diariamente com os engarrafamentos. Principalmente no fim da tarde. “Ficamos quase 20 minutos parados todos os dias no fim do expediente neste trecho”, reclama funcionária da Volvo.

VIU ESSA? – Rodízio e obra deixam 155 bairros sem água em Curitiba e região. Veja a tabela!

Desocupação do terreno usado por uma borracharia há 30 anos onde será feita a rotatória perto da fábrica da Volvo na CIC. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná Após desocupação de terreno, cruzamento da Rua Eduardo Sprada com a Av. Juscelino kubitschek, na CIC, terá rotatória. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná Desocupação do terreno usado por uma borracharia há 30 anos onde será feita a rotatória perto da fábrica da Volvo na CIC. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná Desocupação do terreno usado por uma borracharia há 30 anos onde será feita a rotatória perto da fábrica da Volvo na CIC. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

Ana Paula Kloss Shimoyama, 30 anos, também trabalha na Volvo. Há sete anos na empresa, ela já teve o carro batido bem nas proximidades da borracharia. Para ela, os motoristas deveriam respeitar as leis de trânsito no trecho que já é ruim para facilitar também a travessia de pedestres. “Com a obra prevista, acredito que vai aumentar a segurança para todos nós, inclusive para quem está a pé. O trânsito é muito ruim”, enfatiza Ana.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?