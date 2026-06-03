Cruzamento no bairro Santa Cândida vai receber rotatória elevada

O cruzamento da Estrada do Santa Cândida com a Rua Antonino Teixeira, no bairro Santa Cândida, vai receber uma rotatória elevada. O objetivo é disciplinar melhor o trânsito e oferecer mais segurança aos pedestres que circulam na região. A implantação está sendo executada por equipes da Superintendência de Manutenção Urbana, com coordenação da Secretaria de Governo Municipal (SGM).

As obras de implantação da nova rotatória fazem parte de um conjunto de intervenções que a prefeitura realiza na região. A projeção, informa a prefeitura de Curitiba, é que os trabalhos sejam concluídos até o dia 8 de junho se as condições do tempo permitirem.

A nova rotatória é um projeto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). O trabalho inclui a implantação do círculo formado com pedras e camadas de CBQU (concreto betuminoso usinado a quente) e a recuperação de 900 metros de capa asfáltica, mais a implantação de calçadas em uma área de 450 metros. Até então, o local contava apenas com o desenho de uma rotatória no asfalto, que nem sempre era respeitado por motoristas.

As obras de melhoria no local incluem também a implantação de seis rampas de acessibilidade para facilitar o deslocamento de pessoas com baixa mobilidade. A sinalização do trânsito será feita ao final dos serviços para orientar o tráfego.

A prefeitura trabalha também na recuperação da Praça Semen Uniga, em obra realizada com coordenação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e do Jardinete Vicente Laginestra. O trabalho inclui também reformuação nas quadras esportivas, troca de alambrado, reforma dos brinquedos dos parquinhos, replantio da grama e recuperação das calçadas.

Recuperação de ruas

No Bairro Alto, a Rua João Ramalho recebeu asfalto novo em seus 900 metros de extensão, e aguarda finalização e pintura de sinalização horizontal. As intervenções, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) são parte do programa de requalificação da malha viária, que integra o PRO Curitiba, programa de obras da cidade que tem previstos R$ 6 bilhões em investimentos até 2028.

A prefeitura iniciou também trabalho de reciclagem do astfalto na Rua Rio Guaíba, também no Bairro Alto, a partir da rua Rio Jaguaribe até o final, em uma extensão de 400 metros. Desde o ano passado, os 12 bairros da Regional Boa Vista já receberam 39,6 km de asfalto novo.