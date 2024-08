Criminosos roubam e mantém idoso em cárcere privado na Grande Curitiba

Um homem de 28 anos foi preso nesta quarta-feira (31) suspeito de estar envolvido em um roubo contra um idoso de 85 anos em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o caso aconteceu no dia 25 de junho, no bairro Águas Claras.

Na ocasião, dois homens entraram na casa e mantiveram a vítima em cárcere privado. Os criminosos roubaram R$ 31 mil.

Segundo o delegado da PCPR Thiago Andrade o homem preso nesta quarta não teria entrado na casa. Para a polícia, ele contou que era o motorista e ficou no carro esperando os outros dois envolvidos no crime realizarem o roubo.

“O indivíduo preso hoje confirma sua participação no crime alegando que apenas dirigiu o veículo, não tendo entrado na residência. Então esse crime teve a participação de três indivíduos: um que supostamente dirigiu o veículo e ficou aguardando a fuga, e dois [que] entraram na residência do idoso, colocaram ele em situação de cárcere privado. Falta identificar um indivíduo que participou desse crime. Ele será identificado e preso pela Polícia Civil”, disse Andrade.

O primeiro envolvido no crime foi preso na semana passada, durante uma operação da PCPR.

“O primeiro indivíduo foi preso pela Polícia Civil no dia 25 de julho. Eles agiram com muita violência psicológica em desfavor da vítima para subtrair bens e valores. A vítima ficou em cárcere privado. Apuramos ainda que o suspeito preso hoje possui um vasto histórico criminal”, acrescentou o delegado.

Na residência, além de objetos valiosos o idoso também guardava dinheiro.

Polícia pede ajuda na investigação

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações. As informações podem ser repassadas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (41) 3590-1208/ (41) 99219-5794, diretamente à equipe de investigação.

