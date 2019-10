Uma criança de três anos morreu na noite desta sexta-feira (25), ao ser atropelada por um carro na Rua Professor Kloldi Jane Assis, no Sítio Cercado, em Curitiba. Marcelo Henrique Marques Jardim chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do veículo, Bruno Alisson Batista Ventura, foi preso em flagrante por homicídio qualificado e está detido na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor tinha ingerido bebida alcoólica e o teste do bafômetro apontou 0,23 mg/l de álcool no organismo dele.

De acordo com a mãe do pequeno Marcelo, a criança saiu de casa para ir ao mercado com a vizinha. Na saída do estabelecimento ocorreu o atropelamento. “Um louco bêbado atropelou meu filho. Matou meu filho. Ele tentou fugir do local, o pessoal segurou até a chegada da polícia. Ele acabou com a minha vida, só queria meu filho de volta, nada mais”, desabafou a mãe, em entrevista à RPC.

‘Gole na cabeça’ e sem documento

Bruno Ventura além de ter consumido álcool, não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em 2017, ele chegou a ser preso pelo mesmo motivo. O rapaz segue detido e até o momento, não tem advogado constituído.