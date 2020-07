Vitória, uma criança de apenas dois anos, caiu do terceiro andar do prédio onde mora, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, e foi salva pelo vizinho do primeiro andar, João Rodrigues da Silva, 75 anos. O acidente ocorreu no dia 21 de julho e a menina acabou ganhando um novo “avô”. A criança sofreu apenas um arranhão no joelho e sequer precisou passar por atendimento médico.

Tudo aconteceu em poucos minutos, como mostra um vídeo que registrou a cena. Era uma terça-feira e a mãe de Vitória, Maria Franciele Ferreira, saiu para colocar o lixo para fora de casa, por volta das 17h. Enquanto ajeitava a lixeira na calçada, olhou para cima e viu a filha pendurada em um vão de 20 centímetros da sacada, que ainda não tinha tela de proteção.

Desesperada, Franciele correu de volta para o prédio gritando por socorro. “Meu coração gelou”, contou a mãe. A sorte foi que, naquele momento, o vizinho Rodrigues fazia café em casa e decidiu dar uma espiada na janela. Viu a mãe gritando e logo percebeu que teria um papel importante na vida de Vitória: diminuir o impacto da queda dela de uma altura de seis metros. “Só deu tempo de falar: Jesus, me dá força. Não vi como ela veio. Só vi quando agarrei”, afirma.

Com o impacto da queda de Vitória em seus braços, Rodrigues bateu na grade do portão, mas não ficou ferido. “Estou de parabéns”, diz o homem ao contar sobre o seu dia de herói. “Ele ganhou uma neta”, comemora Franciele.