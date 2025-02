Créditos do Paraná Pay vão ser somados ao Nota Paraná a partir de março

Mais de R$ 2 milhões em créditos do Paraná Pay – programa que sorteia prêmios para serem gastos em estabelecimentos relacionados ao turismo – que ainda não foram utilizados pelos consumidores serão automaticamente transferidos para as contas do Nota Paraná a partir de março. Com isso, os valores ficarão centralizados em um único lugar, simplificando a administração dos prêmios de quem for contemplado.

A mudança ocorre devido ao descredenciamento do banco Senff, responsável pela administração do Paraná Pay, e passa a valer a partir do dia 23 de março. Segundo a organização do Nota Paraná, a transição será feita de forma gradual. Ao todo, são R$ 2.123.162,30 que serão distribuídos entre 28.030 pessoas ao longo de seis meses, com a primeira parcela sendo creditada em abril.

Até esta data, os usuários do programa podem continuar usando a Carteira Digital Paraná Pay Senff normalmente nos estabelecimentos credenciados. A partir do dia 23, os valores passam a ser incorporados ao Nota Paraná, podendo ser transferidos para contas bancárias cadastradas ou abatendo o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). Com isso, a carteira digital ficará inacessível.

“Com essa unificação, o programa simplifica a vida do consumidor, que passa a ter um controle unificado de créditos e prêmios que recebe por colocar o CPF em suas notas fiscais”, destaca Marta Gambini, coordenadora do Nota Paraná.

Como funciona o Paraná Pay

Criado em 2021 como forma de fomentar o turismo e o comércio no período pós-pandemia de Covid-19, o Paraná Pay se tornou uma espécie de braço auxiliar do Nota Paraná. Por mês, o programa sorteia 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil que podem ser gastos em estabelecimentos credenciados, como restaurantes, bares e pousadas.

Ao todo, o Paraná Pay conta com mais de 2,6 milhões de cidadãos concorrendo a esses valores. Para participar, os interessados devem acessar o cadastro do Nota Paraná e aceitar os termos de adesão para também concorrer aos sorteios mensais.