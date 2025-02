Shopping de luxo em Curitiba fatura R$ 1,2 bilhão em 2024

O Pátio Batel, shopping de luxo de Curitiba, alcançou um marco histórico em 2024, registrando um faturamento de R$ 1,2 bilhão. O crescimento de 9,8% em relação ao ano anterior consolida o empreendimento como líder no mercado de luxo não apenas na capital paranaense, mas em toda a Região Sul do Brasil.

Fernando Bonamico, superintendente do shopping, comemora o desempenho excepcional. “Alcançamos um crescimento de quase 10% no faturamento de vendas, demonstrando a solidez da nossa marca e a confiança dos nossos clientes e lojistas”. A taxa de ocupação do Pátio Batel permaneceu impressionante, atingindo 98%, comenta.

O sucesso do shopping não se limita apenas aos números. Bonamico destaca a importância da experiência do cliente. “Nosso foco é proporcionar aos clientes um ambiente agradável, com um mix de lojas diferenciado e um atendimento de alta qualidade”. A campanha institucional de 2024, “Único em todos os sentidos”, reforçou esse compromisso com a excelência.

O Pátio Batel, que abriga grifes internacionais como Prada, Louis Vuitton e Valentino, continua a atrair novas marcas e expandir as existentes. Em 2024, a Le Creuset inaugurou sua maior loja da América Latina no shopping. Para 2025, a Ferragamo planeja ampliar seu espaço, trazendo o novo conceito de Maximilian Davis para Curitiba.

Novidades estão a caminho para os curitibanos e visitantes do Pátio Batel. Bonamico adianta: “Além de trazer 2 novas marcas internacionais exclusivas para a região em 2025 – incluindo a Carolina Herrera no primeiro trimestre – temos a intenção de abrir novos restaurantes e trazer outras marcas premium ainda este ano”.

O Pátio Batel se destaca como o único shopping de luxo do Sul do Brasil, oferecendo uma experiência única em seus 190 estabelecimentos, dos quais 71 são lojas exclusivas.