Empresa vai investir R$ 10 milhões no Paraná e aumentar fábrica de alimentos a vácuo

Após registrar um crescimento de 14% em 2024, a Vapza, empresa líder em inovação na produção de alimentos embalados a vácuo e cozidos a vapor no Brasil, anunciou um investimento estratégico de R$ 10 milhões para o ano de 2025, que serão aplicados em máquinas, equipamentos, infraestrutura, P&D, indústria 4.0 e automatização de processos para melhoria de eficiência e produtividade.

Com a iniciativa, a marca planeja expandir sua fábrica em Castro, no Paraná, por meio da construção de uma área industrial adicional de 800 metros quadrados para ampliar a capacidade de armazenagem e picking, em resposta ao crescimento no volume de vendas e na produção. A ampliação também dobrará a capacidade produtiva das áreas de carnes e pratos prontos, além de preparar o lançamento de novos produtos no segmento de proteína animal, previstos para o segundo semestre do ano.

A aplicação de recursos em automação industrial, marketing digital e inovação também será uma prioridade, assim como a ampliação da atuação no varejo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e a expansão da presença da marca no setor de food service, com foco nos mercados do Norte e Nordeste.

“Essa expansão geral é um passo estratégico, que nos permitirá crescer em mercados-chave enquanto reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade e a inovação, pilares fundamentais da nossa atuação”, afirma Enrico Milani, CEO da Vapza.

Com a projeção de um crescimento sustentável de 20% para 2025, a empresa planeja novos lançamentos no foodservice e no varejo, visando atender às crescentes demandas do mercado. “Estamos focados em soluções que agreguem ainda mais valor aos clientes, com novos produtos em desenvolvimento para atender às necessidades de nossos consumidores e parceiros”, explica Milani.

