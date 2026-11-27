Quem costuma informar o CPF ao solicitar notas fiscais de serviços em Curitiba pode ter dinheiro disponível para resgate e nem saber. Dos R$ 22 milhões em créditos válidos do programa Nota Curitibana, R$ 8,96 milhões vencem no dia 1º de janeiro de 2027. Caso não sejam utilizados dentro do prazo, os valores serão perdidos.

Os contribuintes podem solicitar a transferência do dinheiro para uma conta corrente bancária, utilizar o saldo para recarregar o cartão-transporte da Urbs ou obter desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2027. Para esta última opção, entretanto, o prazo termina na próxima segunda-feira (30).

Os créditos têm validade de dois anos. Desde a criação do Nota Curitibana, em 2018, os contribuintes já receberam R$ 16,6 milhões por meio de transferências bancárias. Outros R$ 5,2 milhões foram destinados ao pagamento do IPTU e R$ 252 mil à recarga do cartão-transporte.

Como consultar e resgatar os créditos

Para descobrir se há dinheiro disponível, o contribuinte deve acessar o site do Nota Curitibana, informar usuário e senha e consultar o saldo. Na própria plataforma, é possível selecionar a modalidade de resgate.

Quem optar pelo abatimento no IPTU pode utilizar os créditos para reduzir em até 50% o valor do imposto. O benefício pode ser destinado a um ou mais imóveis em Curitiba, desde que não tenham pendências com a Prefeitura.

Como participar do Nota Curitibana

O programa permite acumular créditos ao informar o CPF na emissão de notas fiscais de serviços contratados em estabelecimentos como salões de beleza, oficinas mecânicas, lavanderias, escolas particulares, faculdades e cursos de idiomas, além de planos de saúde, entre outros.

Até 15% do valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) recolhido pode ser convertido em créditos para o consumidor. Para resgatar os valores e participar dos sorteios, é necessário realizar o cadastro no programa.

O Nota Curitibana promove quatro sorteios anuais, com R$ 930 mil em prêmios em cada edição. A primeira nota fiscal do mês garante um bilhete, independentemente do valor. Depois disso, cada R$ 50 gera um novo cupom.