Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por covid-19 continuam aumentando no país, com destaque para o Paraná e outros sete estados da região Centro-Sul, além do Distrito Federal e da Bahia. O aumento pode estar relacionado à circulação de uma nova variante do vírus, potencialmente mais transmissível, e à redução da imunidade da população. As informações são da Agência Brasil.

Segundo o Boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz, a alta de casos graves é registrada em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Bahia. A análise reflete dados monitorados no período de 15 a 21 de novembro.

Em Mato Grosso, os casos graves mostram sinal de oscilação. Já os estados do Pará e do Rio de Janeiro apresentam incidência de SRAG em nível de alerta. As capitais Porto Velho e Rio Branco também estão em situação de alerta.

No Rio de Janeiro, os casos de SRAG também são causados por metapneumovírus, influenza A e influenza B. No Pará, o crescimento ocorre especialmente em crianças e adolescentes de até 14 anos, mas ainda não é possível afirmar quais são os vírus envolvidos.

Nova variante circula em nove estados

A nova variante PJ.2.1, monitorada pela Organização Mundial da Saúde desde o dia 19, é potencialmente mais transmissível. Além disso, com a cobertura mais baixa em reforços vacinais recentes, ocorre uma redução da imunidade da população.

Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal também identificaram circulação desta variante.

Segundo a Fiocruz, dados preliminares não identificaram, até o momento, evidências de redução da proteção conferida pelas vacinas contra a variante PJ.2.1. As vacinas disponíveis continuam sendo a principal forma de proteção contra as formas graves da doença, informou a pesquisadora do Boletim Infogripe, Tatiana Portella.