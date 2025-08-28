Ferida, coruja passa por reabilitação e volta à natureza no litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma coruja que estava internada há 10 dias foi devolvida à natureza por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) da regional de Paranaguá, no Litoral do Paraná, na quarta-feira (27). Ela estava se recuperando de lesões na asa e no olho que a impediam de voar, na clínica veterinária Escola de Pequenos Animais da UniCesumar, em Curitiba.

De acordo com o IAT, profissionais do órgão realizaram uma série de testes para confirmar a reabilitação da coruja que, enfim, pôde retornar ao habitat de origem.

Segundo especialistas, a Mocho-diabo é uma coruja noturna típica da região Sul, reconhecida pela plumagem escura e olhos amarelos marcantes. Presente em áreas de Mata Atlântica e Cerrado, ela contribui para o equilíbrio ambiental ao controlar populações de pequenos animais. A conservação da espécie é considerada essencial para manter a biodiversidade do Paraná.

Como ajudar animais silvestres

De acordo com o IAT, ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, a população deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

É possível ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de forma objetiva a situação. É necessário informar a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento ao animal.