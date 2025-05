Cortes nobres e receitas afetivas: tem chef novo no Coxa Sport Bar

O futebol continua sendo o grande protagonista no Coxa Sports Bar, mas agora ele divide a cena com um cardápio mais diverso, técnico e com receitas afetivas. Sob comando do novo chef, Rogério Teixeira, a cozinha da casa passa por uma reformulação que valoriza as raízes da parrilla e incorpora referências da gastronomia curitibana.

Com raízes no Pará e experiência acumulada em casas especializadas em carnes no Rio Grande do Sul, Teixeira chega com a missão de fortalecer o que já era um dos pontos fortes da casa: a parrilla. “A proposta é manter a essência e elevar o nível da experiência. O novo cardápio foi pensado para valorizar o que já existia e trazer combinações que complementam a identidade do bar”, afirma.

Entre as novidades preparadas na brasa estão o medalhão de mignon, a picanha baby, o abacaxi assado com provolone e dois novos hambúrgueres. Já na parte de guarnições, entram em campo o arroz biro-biro, arroz com couve e bacon, farofa de cebola e vinagrete. “São guarnições que conversam com a cultura do churrasco. Além disso, o arroz biro-biro, por exemplo, tem uma ligação histórica com o futebol”, diz o chef.

A cozinha também se abre para outros públicos. O novo menu inclui massas, como gnnochi de espinafre e linguine, e uma opção de peixe: tilápia grelhada ao molho de camarões — alternativas para quem busca pratos fora da parrilla. Já na parte de entradas, a carne de onça, patrimônio gastronômico curitibano, também entra em cena como uma homenagem direta à cidade.

“Não se trata apenas de técnica, é sobre entender o que o curitibano gosta de comer e reinterpretar isso com identidade e respeito”, afirma. “Queremos oferecer um cardápio que pertença ao cotidiano da cidade, mas que surpreenda no sabor”, complementa Rogério Teixeira.

O Coxa Sports Bar & Parrilla está localizado na Rua Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, anexo ao Couto Pereira.

Chef Rogério Teixeira comanda o Coxa Sports Bar. Foto: Mariana Toneti / Divulgação