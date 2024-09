Corridas e pedaladas bloqueiam ruas e alteram trânsito em Curitiba neste domingo

Corridas e passeios ciclísticos vão impactar o trânsito em Curitiba neste domingo (22). Ao todo, são quatro eventos em diferentes bairros da capital paranaense. Confira a seguir todas as alterações:

Passeio Ciclístico da Primavera no Hauer

A partir das 8 horas acontecerá o II Passeio Ciclístico da Primavera, que irá alterar o trânsito em ruas de Curitiba. A largada será no Santuário Santa Rita de Cássia (Rua Padre Dehon, 728, Hauer). A previsão de encerramento é 10h30. O evento é promovido pela catequese do Santuário e deve passar por diversas igrejas da região.

O percurso começa em frente ao Santuário e contará com cinco pontos de parada em diferentes igrejas, começando pelas vias: Rua Padre Dehon, Rua Frei Henrique de Coimbra e Avenida Marechal Floriano Peixoto, até a primeira parada na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Em seguida, os participantes retornam para a Avenida Marechal Floriano Peixoto e seguem pelas ruas Cleto da Silva e Carlos de Laet até a chegada na segunda parada, na Igreja São Judas Tadeu.

O trajeto continua pelas ruas Carlos de Laet, Irmã Maria Lúcia Roland, das Carmelitas, Dr. Júlio César Ribeiro de Souza, Canal Belém, Arlindo Araújo Sobrinho, Alvorada e novamente pela Rua Arlindo Araújo Sobrinho, até o terceiro ponto, na Igreja Menino Deus.

Depois, o percurso segue pelas ruas Gabriel Vicente dos Santos, Roberto Lobo, Canal Belém, Rondônia, Governador Jorge Lacerda e Dr. Alcídio Vieira Arcoverde, até a quarta parada, na Igreja Imaculada Conceição.

O passeio ainda passa pelas ruas Governador Jorge Lacerda e Araújo Porto Alegre, até a quinta parada, na Praça Abílio Abreu. De lá, os participantes retornam para o Santuário Santa Rita de Cássia, passando pelas ruas Araújo Porto Alegre, Governador Jorge Lacerda, Rondônia, Canal Belém, Roberto Hauer, Canal Belém, Coronel Antônio Ricardo dos Santos e, finalmente, Rua Padre Dehon.

Passeio Ciclístico da PRF na Linha Verde

Neste domingo (22) também acontecerá a 5ª edição do Passeio Ciclístico da Polícia Rodoviária Federal. A concentração ocorrerá na sede da PRF, na Linha Verde (BR-476), nº 10.150, com início às 8h, saída às 8h30 e previsão de término às 10h.

O evento contará com o apoio de policiais da PRF, que irão auxiliar motoristas e ciclistas na região. Ao longo do percurso, deverão ocorrer bloqueios temporários que serão encerrados após a passagem dos participantes.

Os ciclistas iniciarão o percurso em frente à loja Decathlon da Linha Verde, passando por importantes vias da cidade, como a Avenida Senador Salgado Filho, Rua Imaculada Conceição, Rua Chile, Brasílio Itiberê, e Avenida Comendador Franco, retornando ao ponto de partida na Decathlon.

Run For Health no Água Verde

A 2ª edição da corrida Run For Health terá largada às 7 horas na Praça Afonso Botelho. São esperados aproximadamente 1.500 participantes para as provas de 5 km e 10 km.

O trajeto será compartilhado entre corredores e veículos, que circularão pelas faixas à esquerda. Monitores do evento auxiliarão na organização ao longo do percurso, e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão o monitoramento da região.

Durante a prova de 5 km, os participantes percorrerão as seguintes ruas: Buenos Aires, Brasílio Itiberê, Nunes Machado, Chile, Dr. Pedro Augusto Mena Barreto Monclaro, Baltazar Carrasco dos Reis, Antônio Celli, Chile, Coronel Dulcídio, Almirante Gonçalves, Alferes Ângelo Sampaio, Água Verde, Professor Assis Gonçalves, José Cadilhe, Guilherme Pugsley, Brasílio Itiberê e Buenos Aires.

No percurso de 10 km, os participantes irão percorrer as seguintes ruas: Buenos Aires, Brasílio Itiberê, Nunes Machado, Presidente Kennedy, Augusto de Mari, Eduardo Carlos Pereira, Goiás, Professor Alfredo Assis Gonçalves, Mato Grosso, Guilherme Pugsley, Dom Pedro I, Castro, José Cadilhe, Guilherme Pugsley, Brasílio Itiberê e Buenos Aires.

Além disso, 13 linhas terão desvios para a corrida Run for Health, das 6h às 12h. Consulte as alterações no site da Urbs.

Corrida do BPTran no Capão da Imbuia

Também neste domingo (22) algumas ruas do bairro Capão da Imbuia terão alterações para a 6ª Corrida do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran).

Com largada às 7h e término estimado às 8h, o evento terá início em frente ao BPTran (Rua Professora Antônia Reginato Vianna, 411). A prova contará com a participação de aproximadamente mil corredores.

Durante os 6 km do trajeto, os participantes percorrerão as seguintes ruas: Professora Antônia Reginato Vianna, Paulo Kissula, Affonso Camargo, Nossa Senhora de Fátima, Agamenon Magalhães, Victório Vizinoni, Armando Prince, 21 de Junho, Nivaldo Braga e Professora Antônia Reginato Vianna.

O trajeto será compartilhado entre os corredores e os veículos, que devem circular pelas faixas à esquerda. Monitores do evento e policiais do BPTran auxiliarão na organização da corrida ao longo do percurso.

Para a 6ª Corrida do BPTran haverá desvios nas linhas de ônibus 380 – Detran/Vic. Machado e X42 – Especial Cabral/C. Imbuia.

