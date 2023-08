Corrida de rua altera o trânsito e linhas de ônibus de Curitiba neste sábado

A corrida Run for Health do Grupo Risotolândia, marcada para este sábado (12), vai ocasionar alterações no trânsito no entorno do Estádio Durival Britto e Silva, no bairro Jardim Botânico. Os bloqueios começam às 9h para a montagem da estrutura.

O início das provas, que terá duas modalidades (duplas e individual), acontece às 14h45. Duas linhas do transporte coletivo terão alteração de itinerário.

Fazem parte do trajeto a Avenida Dário Lopes dos Santos e as ruas Annette de Macedo, São Joaquim, Santana. Monitores vão orientar os corredores durante o percurso. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão o monitoramento da região.

Linhas de ônibus

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), duas linhas de ônibus terão desvios das 9h às 18h.

A linha 464 – A. Munhoz/J.Botânico fará desvio de itinerário pela Rua Coronel João Silva Sampaio e Avenida Omar Sabbag, retornando ao itinerário oficial na Rua Engenheiros Rebouças, sentido centro. A linha 466 – Estudantes realizará desvio de itinerário pela Avenida Comendador Franco, Viaduto do Colorado e Rua Mariano Torres, sentido centro.

