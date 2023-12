Corpo de jovem desaparecido em julho é localizado em Guaratuba

Crime no Litoral

O corpo de Cassiano Danton Doris de Oliveira, de 27 anos, foi localizado em uma região de mata, em Guaratuba, Litoral do Paraná, na última segunda-feira (18) pela Polícia Civil. A vítima estava desaparecida desde julho deste ano.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o desaparecimento de Cassiano foi registrado no dia 28 de outubro. Desde então a Polícia Civil atua nas investigações, que levaram ao encontro do corpo da vítima nesta semana.

“Nesta segunda, com o auxílio de policiais civis que estão atuando no Verão Maior, localizamos o corpo de Oliveira em uma região de mata no município de Guaratuba”, conta o delegado da PCPR Gabriel Rocha.

O corpo foi identificado pela Polícia Científica. A Polícia está investigando o homicídio e segue realizando diligências a fim de identificar os suspeitos do crime.

As informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da Polícia Civil ou 181 do Disque-Denúncia.

