Corpo de criança morta no RS deve chegar em Curitiba nesta sexta

O Governo do Paraná anunciou que o corpo de Bianca Zanella, criança de 11 anos que caiu de um mirante no Cânion Fortaleza, na Serra do Rio Grande do Sul, deve chegar em Curitiba ainda nesta sexta-feira (11). O acidente aconteceu na quinta-feira (10). Foram cerca de 10 horas de busca até localizarem o corpo da criança.

Segundo o governo, a aeronave cedida pelo Estado deve decolar no fim da tarde. Outro avião, também cedido, decolou do Aeroporto Bacacheri para buscar a família da vítima.

Em nota, o governo estadual lamentou a morte de Bianca e afirmou que os bombeiros paranaenses que foram até Cambará do Sul, local em que ocorreu a queda, estão auxiliando a família em todos os procedimentos.

Como ocorreu o acidente

A criança estava passeando no local com a família quando, por volta das 13h, caiu de uma altura de 70 metros. Após isolar a área, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul relatou que encontrou a menina por meio de um drone com câmera térmica às 17h30.

Porém, devido as condições climáticas no momento, os bombeiros conseguiram acessar o local onde Bianca estava apenas às 23h. Infelizmente, ela foi encontrada sem vida.

“Uma situação bastante triste. Uma aeronave do Paraná já se deslocou ao RS com quatro bombeiros e nos deslocamos até o local da ocorrência e contactamos a família”, disse o coronel Antônio Geraldo Hiller Lino, Comandante Geral dos Bombeiros do Paraná.