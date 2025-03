Corpo de adolescente é encontrado pelos Bombeiros em Guaratuba

O adolescente de 16 anos, residente em Irati, região sudeste do Paraná, e vítima de afogamento no sábado (1º) na Orla Central de Guaratuba, Litoral paranaense, teve o corpo encontrado na tarde deste domingo (02). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A ocorrência teve início quando um grupo de cinco pessoas, vindas de uma excursão de Irati, entrou no mar. Quatro delas conseguiram sair da água, com auxílio de uma embarcação de pescador.

No entanto, o jovem de 16 anos, permaneceu desaparecido. As equipes realizaram os procedimentos de busca contando com o efetivo da Força-Tarefa, e apoio do helicóptero Falcão e drones.

O corpo foi encontrado pela Lancha de Busca e Salvamento do CBMPR e entregue a Polícia Científica. O local foi próximo a região onde ele afundou, mas mar adentro.

Segundo testemunhas, o mar estava agitado com as chamadas correntes de retorno. Essas correntes ocorrem quando a água que retorna da praia ao oceano forma um repuxo forte, arrastando banhistas rapidamente para alto-mar.

