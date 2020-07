Com mais 662 pessoas que testaram positivo, Curitiba ultrapassou nesta quarta-feira (22) os 15 mil casos de novo coronavírus, com o total de 15.064 infectados, desde os primeiros registros da doença, no mês de março. Na capital, mais 17 mortes também foram divulgadas nesta data, o que fez com que a soma de óbitos subisse para 404. Entre os moradores da cidade, 6.385 pessoas são consideradas potenciais transmissoras do vírus, por estarem na fase ativa da doença, mas 8.275 dos contaminados já estão recuperados da covid-19.

publicidade

LEIA TAMBÉM – “As pessoas estão vivendo uma alucinação de uma segurança que não existe”, desabafa médico

Conforme a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as novas vítimas fatais da doença são nove homens e oito mulheres, com idades entre 31 e 90 anos, que estavam internadas em hospitais de Curitiba. Destes falecimentos, 13 ocorreram nas últimas 48 horas e os demais, entre os dias 8 e 18 de julho.

LEIA AINDA – Coronavírus chega a 97% dos municípios do Paraná; 11 cidades seguem sem a doença

Ainda segundo a SMS, todas as pessoas que perderam a vida para a covid-19 e que tiveram suas mortes divulgadas neste boletim tinham doenças crônicas e fatores de risco para complicações, incluindo o jovem de 31 anos, que enfrentava uma leucemia aguda. Em Curitiba, outros nove óbitos ainda são investigados.

publicidade

Em hospitais públicos e particulares

Já diagnosticados com covid-19, 504 pacientes estão internados atualmente, em hospitais do públicos e privados de Curitiba. Deles, 221 estão em situação mais delicada, ocupando leitos de unidades de terapia intensiva (UTI).

VIU ESSA? Academias se preparam pra receber alunos após novo decreto em Curitiba contra covid-19

Em Curitiba, 88% dos leitos exclusivos de UTI para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados nesta quarta-feira. De acordo com a prefeitura, a cidade tem hoje 335 leitos de UTIs para atender pacientes com coronavírus ou com suspeita da doença. Ainda segundo o município, há 40 leitos do SUS livres em hospitais da capital.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Lidiane Santos. Posted by Prefeitura de Curitiba on Wednesday, July 22, 2020

Infográfico…

Coronavírus no Brasil

Infográfico…