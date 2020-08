Em Curitiba, mais 12 pessoas morreram e outras 456 testaram positivo para covid-19, como mostra o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta quinta-feira (27). Com a atualização dos dados oficiais da pandemia, o total de óbitos por novo coronavírus aumentou para 955 e o de casos confirmados, atingiu 31.446 na capital. Entre os habitantes de cidade que foram diagnosticados com o novo vírus, 4.001 seguem na fase ativa da doença, sendo capazes de transmitir o Sars-CoV-2 para outras pessoas.

Ainda conforme o boletim, 26.490 pessoas já venceram a covid-19, estão sem sintomas há mais de três dias e estão liberadas do isolamento social de 14 dias. Além delas, outros 553 pacientes que apresentam sintomas suspeitos da doença ainda aguardam os resultados dos exames, muitos deles, internados em hospitais públicos e particulares da capital.

Prevenção e combate ao coronavírus

Apesar da desaceleração nas taxas de transmissão e de circulação do novo coronavírus em Curitiba, reveladas pelos indicadores nos últimos dias, o uso de máscara, álcool gel, o distanciamento social e as demais medidas dos protocolos de responsabilidade sanitária e social, seguem valendo na cidade. Em Curitiba, as restrições ao funcionamento do comércio e outras atividades econômicas foram flexibilizadas com a adoção da bandeira amarela, no dia 17 de agosto.

“Até surgir uma vacina não existe risco zero, e o comportamento das pessoas é que determinará os rumos da pandemia e o funcionamento ou não das atividades. Qualquer descuido pode significar um passo para trás”, ressaltou a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

Vidas perdidas

Sete homens e cinco mulheres, com idades que variavam entre 49 e 92 anos perderam suas vidas após serem infectados e enfrentarem complicações provocadas pelo coronavírus. Deste grupo, sete pessoas faleceram nas últimas 48 horas e as outras cinco, entre os dias 15 e 25 de agosto.

Segundo informações da SMS, todos os pacientes que foram à óbito estavam internados em hospitais de Curitiba e de municípios da região metropolitana. Ainda de acordo com a secretaria, três pessoas tinham menos de 60 anos e apenas uma das vítimas não tinha doenças crônicas e fatores de risco.

Situação nos hospitais

Em Curitiba, 481 pacientes diagnosticados com covid-19 estão internados nesta quinta-feira, em hospitais públicos e particulares. Dentre eles, 184 ocupam leitos em unidade de terapia intensiva (UTI).

Já nos 355 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação é de 79% atualmente. Segundo a prefeitura, há 76 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais da capital, que podem receber pacientes com coronavírus ou com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

