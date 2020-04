O isolamento social, que tem sido a maneira mais eficaz de evitar a propagação da covid-19, tem feito muitas famílias de Curitiba a procurar ajuda da Fundação de Ação Social. Muitos trabalhadores autônomos, vendedores ambulantes e pequenos empresários, se viram num beco sem saída diante da crise do coronavírus e buscam ajuda do Disque Solidariedade para garantir a comida na mesa.

Em fevereiro, antes da pandemia, a FAS recebeu 1390 solicitações de pessoas pedindo comida. Porém, em apenas 15 dias durante março e abril, o número de solicitações por alimentos praticamente dobrou, aumentando para 2229. Nesse período de 15 dias, a FAS entregou crédito de R$ 70 no cartão do Armazém da Família a 1402 pessoas.

Procura por cestas básicas cresce

As cestas de alimentos, que são montadas com as doações que chegam até a FAS, estão sendo entregues para as pessoas que não recebem o benefício alimentar de R$ 70 e também para quem não vai ter direito a receber o auxílio emergencial oferecido pelo governo federal. O pacote vem com arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo, fubá, macarrão, óleo, molho de tomate e, às vezes, biscoito.

Por causa do coronavírus, a FAS adiantou a campanha do Disque Solidariedade para a arrecadação de inverno. Do dia 24 de março a 13 de abril, 1267 pessoas foram selecionadas a receber as cestas básicas. Porém, neste mesmo período, apenas 200 pessoas receberam os alimentos. Por isso a FAS reforça a doação de alimentos.

O que doar e como doar

A FAS vem fazendo campanha desde o último dia 1º para coletar alimentos não-perecíveis, roupas masculinas, produtos de higiene e limpeza. “Contamos com uma corrente do bem que está nos ajudando a atender quem mais precisa neste momento de pandemia, quando temos mais pessoas em situação de rua aceitando acolhimento e muitas famílias passando por dificuldades provocadas, principalmente, pela falta de renda”, diz o presidente da FAS, Fabiano Vilaruel.

Para colaborar com a doação de alimentos, roupas e produtos de limpeza e higiene, 54 locais foram espalhados por toda a cidade e região metropolitana (lista abaixo) para receber as doações. Em caso de maior volume, o Disque Solidariedade fará a retirada dos produtos. Para mais informações basta ligar para os telefones 3350-3596, 3350-3523 e 3250-7984.

Pontos de coleta de doações

Supermercados Condor

Água Verde – Av. Água Verde, 860 (Água Verde)

Ahú – Av. Anita Garibaldi, 1729 (Ahú)

Boa Vista – Rua Lodovico Geronazzo, 805 (Boa Vista)

Brasília – Av. Brasília, 6900 (Novo Mundo)

Cajuru – Rua Natal, 1155 (Cajuru)

Campo Comprido – Rua João Dembinski, 1410 (Cidade Industrial)

Centro Cívico – Rua Nilo Peçanha, 1000 (São Francisco)

Champagnat – Rua Martin Afonso, 2800 (Bigorrilho)

Cristo Rei – Rua Fioravante Dalla Stella, 66 (Cristo Rei)

Derosso – Rua Francisco Derosso, 3300 (Xaxim)

João Bettega – Rua João Bettega, 3930 (Cidade Industrial)

Marechal – Av. Marechal Floriano Peixoto, 7486 (Boqueirão)

Novo Mundo – Rua Visconde do Serro Frio, 164 (Novo Mundo)

Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2170 (Pinheirinho)

Santa Cândida – Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 312 (Atuba)

Santa Felicidade – Av. Manoel Ribas, 8 243 (Butiatuvinha)

Santa Quitéria – Rua João Alencar Guimarães, 2126 (Santa Quitéria)

São Braz – Av. Vereador Toaldo Túlio, 3650 (São Braz)

Sítio Cercado – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.868 (Sítio Cercado)

Torres – Av. Comendador Franco, 6005 (Uberaba)

Wenceslau Brás – Av. Presidente Wenceslau Braz, 790 (Guaíra)

Supermercados Festval

Centro Cívico – Rua Mateus Leme, 1850

Santa Felicidade – Av. Vereador Toaldo Túlio, 420

Mercês – Av. Manoel Ribas, 1396

Torres – Av. Comendador Franco, 4160

Champagnat – Rua Desembargador Otávio do Amaral, 576

Silva Jardim – Av. Silva Jardim, 506

São Lourenço – R. Mateus Leme, 4556

Barigüi – Av. Cândido Hartmann, 1580

Brigadeiro – Rua Brigadeiro Franco, 641

ParkShoppingBarigüi – Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600

Água Verde – Rua Professor Álvaro Jorge, 75

Pinhais – Rua Jaguariaíva, 92

Mr. Hoopy

Água Verde – Av. Estados Unidos, 974

Bacacheri – Rua Prefeito Erasto Gaertner, 2489

Cabral – Av. Estados Unidos, 1565

Derosso – Rua Francisco Derosso, 1917

Ecoville – Rua João Falarz, 1215

Getúlio – Av. Pres. Getúlio Vargas, 3310

Jardim das Américas – Av. Nossa Senhora De Lourdes, 426

Portão – Rua Itatiaia, 950

Santa Felicidade – Av. Manoel Ribas, 5175

Trajano – Rua Trajano Reis, 144

Bairro Alto – Rua José de Oliveira Franco, 1774

Jardim Botânico – Rua Roberto Cichon, 21

Mercês – Av. Manoel Ribas, 338

Pinhais – Av. Jacob Macanhan, 960

São José dos Pinhais – Rua Veríssimo Marques, 1442

Campo Largo – Rua Dom Pedro II, 935

ParkShopping Barigui

Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê

Studio Corpo Livre

Unidade Avenida Iguaçu – Av. Iguaçu, 2712 – Água Verde

Rodoferroviária de Curitiba

Rua Affonso Camargo, 330 (entradas de embarque do Bloco Estadual e do Bloco Interestadual)

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj)

Rua Solimões, 160 – São Francisco

Igreja Evangélica Livre do Boa Vista

Avenida Paraná, 2920 – Boa Vista