Contorno Sul tem bloqueio após grave acidente entre moto e caminhão

Um acidente entre uma moto e um caminhão na BR-376, no Contorno Sul de Curitiba, no sentido Almirante Tamandaré, ocorrido no início da tarde desta quarta-feira (05), interditou totalmente a via. Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para auxiliar no resgate.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que prestou atendimento no local, uma vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital.

Congestionamento

A colisão ocorreu no km 592 da BR-376. E três quilômetros de congestionamento se formaram na rodovia após o acidente, segundo a Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho. Após o bloqueio, a pista foi totalmente liberada por volta das 13h30, de acordo com a PRF.