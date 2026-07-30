Transporte de vigas provoca interdição total no Contorno Norte nesta quinta

O Contorno Norte de Curitiba (PR-418) terá bloqueios temporários entre os quilômetros 8 e 12,4 nesta quinta-feira (30) para o transporte de vigas que serão utilizadas na construção de um novo viaduto em Almirante Tamandaré. Segundo a concessionária Via Araucária, as interdições devem se estender ao longo do dia e seguir até o período da noite.

As interrupções ocorrerão em ciclos. O trecho ficará totalmente bloqueado nos dois sentidos por 40 minutos e, em seguida, será liberado por 1h30 antes de uma nova interdição. Ao todo, estão previstos cinco ciclos de bloqueio ao longo da operação.

De acordo com a concessionária, o içamento das vigas será realizado fora da pista de rolamento, reduzindo o tempo de impacto no trânsito. A operação contará com sinalização especial, equipes de apoio e monitoramento para orientar os motoristas e garantir a segurança durante os trabalhos.

As intervenções fazem parte das obras de duplicação da PR-418. Iniciado em junho de 2025, o projeto prevê a ampliação de 17 quilômetros da rodovia e tem investimento de aproximadamente R$ 170 milhões. A conclusão dos trabalhos está prevista para 2027.

Rotas alternativas

Quem segue em direção a Curitiba deverá utilizar a saída indicada antes do bloqueio e percorrer vias locais pelos bairros Lamenha Grande, Botiatuba, Jardim Santa Fé e São Miguel. O trajeto continua pela Rua Maria Visinoni até a Avenida Dr. Eugênio Bertolli, permitindo o retorno à PR-418 no km 7, após o trecho interditado.

Já os motoristas que seguem em direção a Colombo devem deixar a rodovia no km 7, acessando a Avenida Dr. Eugênio Bertolli. Depois, o desvio segue pela Rua Justo Manfron, passando pelos bairros até retornar ao Contorno Norte no km 12,360, já depois da área bloqueada.