O que fazer em Curitiba hoje? Shows, teatro e moda na agenda de quinta

Curitiba recebe nesta quinta-feira (30) show do cantor Cícero no Teatro Fernanda Montenegro, apresentação de jazz na D House com ingressos a partir de R$ 99,50 e estreia da peça Ainda Antígona no Teatro Guaíra. O Boqueirão Fashion completa 10 anos com desfiles gratuitos e o Crossroads celebra o Mês do Rock. Programação cultural completa para hoje em Curitiba.
Programação desta quinta-feira (30)
Shows e apresentações noturnas
- Cícero traz MPB alternativa ao Batel: O cantor e compositor carioca realiza show no Teatro Fernanda Montenegro, localizado no Shopping Novo Batel (Al. Dom Pedro II, 255).
- D House Curitiba recebe espetáculo de jazz: A casa apresenta The Jazz Room – Uma viagem por Nova Orleans, viagem pelos clássicos do estilo tradicional. A apresentação ocorre na Rua José Sikorski, 46, no Santo Inácio, às 21h30, com ingressos a partir de R$ 99,50.
- Crossroads realiza noite de country e southern rock: O projeto Crossroads Southern Roots reúne as bandas Jack Vermouth, com tributo a Lynyrd Skynyrd e trabalhos autorais, e Alabama Colts. A casa fica na Água Verde, com entrada gratuita até as 19h, double de chopp até 20h e shows a partir das 20h.
Teatro
- Cia. de Teatro Autoral estreia temporada de “Ainda Antígona” no Teatro Guaíra: A montagem independente com direção e adaptação de Leo Campos inicia temporada que vai até 9 de agosto no Miniauditório do Teatro Guaíra (Auditório Glauco Flores de Sá Brito), na Rua Amintas de Barros, 70, Centro. O espetáculo ocorre às 20h, com ingressos a R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada) à venda pela plataforma Disk Ingressos. A produção tem duração de 80 minutos e classificação indicativa de 12 anos.
- Teatro José Maria Santos recebe espetáculo gratuito: O espaço apresenta peça da programação oficial do Estado na Rua Treze de Maio, 655, São Francisco, às 20h, com entrada gratuita.
Festivais, moda e lazer de inverno
- Boqueirão Fashion chega à edição de 10 anos: O evento público de moda promove desfiles e mostras de criadores locais na Rua da Cidadania do Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430), com entrada gratuita.
- Passeio Público recebe Inverno Encantado: O parque central (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n) conta com decoração temática e atividades das 18h às 21h.
- Feiras de Inverno movimentam praças centrais: A Praça Osório e a Praça Santos Andrade abrigam bancas com artesanato temático da estação e culinária típica, como pinhão e quentão.