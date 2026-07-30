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O que fazer em Curitiba hoje? Shows, teatro e moda na agenda de quinta

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Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 30/07/26 10h27
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Imagem mostra parte da peça "Ainda Antígona", em cartaz em Curitiba. Na imagem uma mulher vendada com a mão erguida e a lua ao fundo.
"Ainda Antígona" inicia temporada que vai até 9 de agosto no Miniauditório do Teatro Guaíra. Foto: Divulgação/Letícia Schevisbisky

Curitiba recebe nesta quinta-feira (30) show do cantor Cícero no Teatro Fernanda Montenegro, apresentação de jazz na D House com ingressos a partir de R$ 99,50 e estreia da peça Ainda Antígona no Teatro Guaíra. O Boqueirão Fashion completa 10 anos com desfiles gratuitos e o Crossroads celebra o Mês do Rock. Programação cultural completa para hoje em Curitiba.

Programação desta quinta-feira (30)

Shows e apresentações noturnas

  • Cícero traz MPB alternativa ao Batel: O cantor e compositor carioca realiza show no Teatro Fernanda Montenegro, localizado no Shopping Novo Batel (Al. Dom Pedro II, 255).
  • D House Curitiba recebe espetáculo de jazz: A casa apresenta The Jazz Room – Uma viagem por Nova Orleans, viagem pelos clássicos do estilo tradicional. A apresentação ocorre na Rua José Sikorski, 46, no Santo Inácio, às 21h30, com ingressos a partir de R$ 99,50.
  • Crossroads realiza noite de country e southern rock: O projeto Crossroads Southern Roots reúne as bandas Jack Vermouth, com tributo a Lynyrd Skynyrd e trabalhos autorais, e Alabama Colts. A casa fica na Água Verde, com entrada gratuita até as 19h, double de chopp até 20h e shows a partir das 20h.

Teatro

  • Cia. de Teatro Autoral estreia temporada de “Ainda Antígona” no Teatro Guaíra: A montagem independente com direção e adaptação de Leo Campos inicia temporada que vai até 9 de agosto no Miniauditório do Teatro Guaíra (Auditório Glauco Flores de Sá Brito), na Rua Amintas de Barros, 70, Centro. O espetáculo ocorre às 20h, com ingressos a R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada) à venda pela plataforma Disk Ingressos. A produção tem duração de 80 minutos e classificação indicativa de 12 anos.
  • Teatro José Maria Santos recebe espetáculo gratuito: O espaço apresenta peça da programação oficial do Estado na Rua Treze de Maio, 655, São Francisco, às 20h, com entrada gratuita.

Festivais, moda e lazer de inverno

  • Boqueirão Fashion chega à edição de 10 anos: O evento público de moda promove desfiles e mostras de criadores locais na Rua da Cidadania do Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430), com entrada gratuita.
  • Passeio Público recebe Inverno Encantado: O parque central (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n) conta com decoração temática e atividades das 18h às 21h.
  • Feiras de Inverno movimentam praças centrais: A Praça Osório e a Praça Santos Andrade abrigam bancas com artesanato temático da estação e culinária típica, como pinhão e quentão.
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