Um motociclista morreu na hora ao se envolver em um acidente com um caminhão no Contorno Leste, em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão aconteceu logo no começo da manhã desta quinta-feira (7) e o rapaz da moto chegou a ser socorrido, mas sem chances.

A informação inicial, não confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), é a de que o motociclista teria invadido a pista contrária e o motorista do caminhão não teve tempo de frear ou desviar. Apesar disso, o caminhoneiro parou e tentou ajudar, acionando o socorro.

A perícia da Polícia Científica foi feita e deve afirmar o que aconteceu. O corpo do motociclista foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML).

