Consegs ganham novo papel na segurança pública de Curitiba

Curitiba dá um passo importante na luta contra a criminalidade com a criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas e Segurança (Concep). O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Pimentel durante o 1º Simpósio Municipal de Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) e Defesa Social, realizado nesta sexta-feira (21) no Parque Barigui.

A participação mais ativa dos Consegs na segurança pública de Curitiba foi um pedido especial feito no projeto especial da Tribuna do Paraná em parceria com os Consegs de Curitiba, na Carta para Curitiba do Futuro. Durante reunião realizada entre Consegs e jornalismo da Tribuna, os representantes dos conselhos relataram uma falta de aproximação da prefeitura com os Consegs dos bairros da capital.

O evento revela uma vitória do projeto da Tribuna + Consegs, já que demonstra uma aproximação da Prefeitura com os conselhos. O simpósio reuniu cerca de 150 participantes, entre autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil, para debater questões cruciais sobre segurança pública e fortalecer o papel dos Consegs na capital paranaense.

“Estamos cumprindo um compromisso assumido durante a campanha eleitoral”, afirmou Pimentel ao revelar o novo órgão, que será composto por 18 membros, divididos igualmente entre representantes do governo e da sociedade civil.

O Concep terá a missão de propor, assessorar e orientar a formulação de políticas públicas de segurança para Curitiba, respondendo a uma das principais demandas da população. “É nosso dever dar essa resposta, trabalhando de forma integrada para garantir mais segurança para todos”, ressaltou o prefeito.

Rafael Vianna, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, enfatizou a importância da participação comunitária: “Queremos que os conselhos colaborem efetivamente nas estratégias de segurança, não apenas trazendo demandas, mas engajando toda a população”.

O simpósio contou com apresentações sobre projetos em andamento e uma palestra do professor Rafael Alcadipani, da FGV. Os participantes também puderam conhecer o simulador de tiro móvel da Polícia Civil, equipamento de ponta para treinamento de profissionais de segurança.

Bianca Thassiane, representante da Coordenação Estadual dos Consegs, destacou a relevância do evento: “Isso reforça nosso compromisso com a segurança pública e mostra que a comunidade está empenhada e quer contar com o apoio dos órgãos públicos”.

Com a criação do Concep e o fortalecimento dos Consegs, Curitiba avança em direção a uma abordagem mais participativa e eficaz na segurança pública, unindo esforços do poder público e da comunidade para construir uma cidade mais segura para todos.