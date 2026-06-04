Conhece alguém que precise tratar dependência química em Curitiba?

Curitiba disponibiliza diferentes serviços públicos gratuitos para pessoas em situação de dependência química que buscam tratamento e reinserção social.

Familiares e pessoas com vínculos familiares podem buscar orientação nos Creas (centros regionais de atendimento especializado) ou nas unidades municipais de saúde.

Entre janeiro e meados de maio, 411 pessoas passaram pelo Centro Intersetorial de Atendimento à População em Situação de Rua, sendo que 129 aceitaram voluntariamente ir para Comunidades Terapêuticas Acolhedoras (CTAs), segundo o Departamento de Políticas sobre Drogas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.

O Centro Intersetorial funciona próximo à Rodoferroviária e atende às terças-feiras, das 8h às 12h, e às quintas-feiras, das 13h às 17h. No local, equipes técnicas da Fundação de Ação Social, Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Humano orientam os interessados sobre as vagas de tratamento disponíveis na rede municipal.

Quem opta pelo acolhimento em CTA passa por exames médicos e vacinação antes da transferência para uma das comunidades credenciadas. O tratamento dura de 6 a 9 meses e inclui acomodação, alimentação, acompanhamento psicossocial e atividades físicas, lúdicas e culturais. A permanência é sempre voluntária.

Em casos graves, quando a pessoa representa ameaça para si ou terceiros, pode ocorrer internação involuntária por ordem médica emergencial ou internação compulsória por determinação judicial. As informações são da Prefeitura de Curitiba.

Além das CTAs, a prefeitura oferece unidade de acolhimento temporário que funciona como hotel social por até 6 meses, onde os hóspedes recebem apoio para buscar emprego e fazer cursos profissionalizantes. O Consultório na Rua circula pela cidade fazendo abordagens, e o Base (Bem-estar, Apoio, Solidariedade e Emprego) oferece atendimento da FAS, Saúde e Sistema Nacional de Emprego.