A semana carnavalesca começa com boas notícias para quem planeja participar de concursos públicos e seguir carreira na área da segurança pública. No dia 3 de março, serão divulgados os editais para o concurso das Polícias Civil, Militar e também do Corpo de Bombeiros do estado do Paraná. Ao todo serão mais de três mil oportunidades.

A informação foi divulgada pelo deputado estadual Mauro Naves em sua conta pessoal em uma rede social. A data foi definida em conjunto com o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Romulo Marinho Soares, e outros diretores da Polícia Civil.

O concurso da PM PR irá disponibilizar 2.400 vagas para soldado e a exigência é ter o ensino médio completo. O salário de cargo de soldado de 2ª classe da PM PR possui vencimento básico de R$ 1.895,72 (mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), e a de soldado de 1ª classe é de R$ 4.180,07.

Polícia civil

Já a seleção para entrar na Polícia Civil é para vagas de delegado, papiloscopista e investigador de polícia. Investigador exige formação em qualquer curso de graduação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior. O salário é de R$ 5.478,49. O cargo de papiloscopista também exige nível superior. A remuneração inicial do cargo é de R$5.752,41, após aprovação no concurso público.

Já a função de delegado exige formação em Direito. A remuneração inicial passa dos R$ 13 mil mensais. Os policiais ainda têm direito a diversos benefícios e gratificações. Para o concurso dos Bombeiros, oportunidade para ingressar como soldado com remuneração inicial em R$ 4.180,07, após o curso de formação.