O aplicativo de transporte individual 99 Pop está oferendo corridas grátis ou desconto no valor máximo de R$ 20 em corridas que tenham como destino a Delegacia da Mulher de Curitiba. A ação vai até o dia 26 de fevereiro. A iniciativa é inédita no país e a ideia é apoiar vitimas de assédio no período de Carnaval.

Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), as denúncias de assédio aumentam em 20% na época do Carnaval, e por isso o subsídio será aplicado automaticamente para qualquer corrida que tenha como destino uma Delegacia da Mulher, independentemente de onde o assédio tenha ocorrido.

“Neste ano, nossa campanha de Carnaval extrapola o próprio serviço e, mais do que apenas levantar uma bandeira, nós vamos entregar um serviço real para a população. Vamos apoiar iniciativas para acolher as vítimas de assédio e dar voz a essa causa, especialmente neste período do ano, em que os casos crescem consideravelmente”, afirma Stella Brant, Diretora de Marketing da 99.

A 99 também conta com funcionalidades adicionais, como o rastreador de comentários de passageiros e motoristas, deixados após as corridas, que identifica possíveis situações de assédio. Feito isso, uma equipe especializada avalia as ocorrências para que sejam tomadas as providências – que podem incluir desde o bloqueio (temporário ou permanente) do infrator ao suporte à investigação pelas autoridades policiais.