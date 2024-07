Um concurso público com 21 vagas e salários que vão de R$ 1.920,03 a R$ 12.109,50 foi aberto pela Prefeitura de Campo Largo, município na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As vagas são para nível médio e superior, em cargos como agente comunitário de saúde, agente de trânsito, auxiliar de educação infantil, educador social, professor, auxiliar de odontologia e médico. Além das oportunidades, o concurso também terá preenchimento de cadastro de reserva. Veja abaixo a lista de vagas.

As inscrições para concorrer às vagas devem ser feitas pela internet, até o dia 15 de agosto, com taxas de R$ 85 a R$ 125. Mais informações podem ser conferidas nos editais do concurso: Edital 060/2024, Edital 061/2024 e Edital 062/2024.

As provas serão objetiva para todos os cargos e de títulos – de acordo com o cargo escolhido. A prova objetiva está marcada para o dia 15 de setembro.

Vagas

Agente de Trânsito

Nível médio (cadastro de reserva)

Salário de R$ 2.119,95

44 horas semanais

Auxiliar de Odontologia

Nível médio (cadastro de reserva)

Salário de R$ 2.205,55

40 horas semanais

Auxiliar de Educação Infantil

Nível médio

10 vagas

Salário de R$ 1.920,03

40 horas semanais

Médico

Nível superior (cadastro de reserva)

Salário de R$ 12.109,50

24 horas semanais

Médico Pediatra

Nível superior (cadastro de reserva)

Salário de R$ 12.109,50

24 horas semanais

Médico Psiquiatra Adulto/Infantil

Nível superior (cadastro de reserva)

Salário de R$ 10.132,70

20 horas semanais

Educador Social

Nível Médio (cadastro de reserva)

Salário de R$ 2.742,31

40 horas semanais

Professor

Nível superior

10 vagas

Salário de R$ 1.932,11

20 horas semanais

Agente Comunitário da Saúde

Nível Médio

1 vagas mais cadastro de reserva

Salário de R$ 2.824,00

40 horas semanais

