A pandemia do novo coronavírus motivou o adiamento das provas do concurso público 2020 para delegado, investigador e papilocopista, que estava programado para o dia 26 de julho deste ano.

A decisão foi tomada pela Comissão do Concurso da PCPR e a Banca Examinadora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em vista do andamento da pandemia. Segundo boletim mais recente, Curitiba tem 3 mil casos confirmados de covid-19 e 114 mortes causadas pela doença.

O concurso tem 400 vagas para cargos da Polícia Civil do Paraná. Destas, 50 são para delegado de polícia, 300 para investigador de polícia e 50 para papiloscopista. Veja mais sobre o edital aqui. As inscrições abriram em 4 de maio e encerraram em 2 de junho, totalizando 106.338 inscritos.

Quando vai ser o concurso da Polícia Civil do Paraná?

Segundo a Polícia Civil do Paraná as provas estavam marcadas para 26 de julho deste ano, em Curitiba. Por causa do adiamento, a Polícia Civil a a banca vão se reunir novamente na segunda quinzena de agosto para deliberar a respeito do novo cronograma do concurso e data para realização das provas.

