Concurso do Ministério Público tem 86 vagas e salário de até R$ 16,4 mil

As inscrições para o concurso público para a contratação de servidores do Ministério Público do Paraná (MPPR) estão abertas até o dia 14 de agosto. São 86 vagas para cargos efetivos de nível superior, médio e fundamental. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais com salários iniciais que variam de R$ 5.353,38 a R$16.479,42, além de benefícios previstos na legislação.

A seleção será realizada exclusivamente em Curitiba e vai compreender as etapas de aplicação de provas objetiva e discursiva (ambas de caráter eliminatório e classificatório), avaliação de títulos (de caráter classificatório), procedimento de heteroidentificação (no caso dos candidatos autodeclarados afrodescendentes) e perícia médica (para os candidatos autodeclarados pessoas com deficiência).

Em atenção à legislação vigente, são reservadas 20% das vagas para os candidatos autodeclarados afrodescendentes e 5% das vagas para candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. O prazo de validade do certame é de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do MPPR.

>> EDITAL COMPLETO CONCURSO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ

Vagas e cronograma

As vagas de nível fundamental são para os cargos de auxiliar administrativo e oficial de promotoria. No nível médio, as oportunidades são para auxiliar técnico, e de nível médio técnico, para técnico em Tecnologia da Informação. Quanto às de nível superior, são para os cargos de administrador, analista de Tecnologia da Informação, assistente social, auditor, contador, pedagogo e psicólogo.

A aplicação das provas objetivas e discursivas está prevista para 29 de setembro, e a convocação dos candidatos habilitados para a prova de títulos para 2 de dezembro, mesma data em que serão convocados para perícia os candidatos autodeclarados pessoa com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação os autodeclarados afrodescendentes.

A divulgação e homologação do resultado final, com a classificação dos candidatos ocorrerá no dia 30 de dezembro, de acordo com o cronograma divulgado.

Vagas concurso Ministério Público do Paraná

Nível básico:

Auxiliar Administrativo – 5 vagas – Salário de R$5.353,38

Oficial de Promotoria – 9 vagas – Salário de R$5.353,38

Nível Intermediário

Auxiliar Técnico – 19 vagas salário de R$ R$8.723,11

Nível Intermediário Técnico

Técnico de Tecnologia da Informação – 8 vagas – Salário de R$8.723,11

Nível Superior

Administrador – 1 vaga – Salário de R$16.479,42

Analista de Tecnologia da Informação – 13 vagas – Salário de R$16.479,42

Assistente social – 1 vaga – Salário de R$16.479,42

Auditor – 3 vagas – Salário de R$16.479,42

Contador – 4 vagas – Salário de R$16.479,42

Pedagogo – 1 vaga – Salário de R$16.479,42

Psicólogo – 2 vagas – Salário de R$16.479,42

Como fazer a inscrição?

O edital de abertura, a descrição dos requisitos e atribuições dos cargos, os conteúdos programáticos e o cronograma de execução do certame podem ser acessados na página da empresa organizadora: www.institutoaocp.org.br. As inscrições também devem ser feitas no mesmo site.

A taxa de inscrição varia conforme o cargo pretendido, sendo R$100,00 para nível fundamental; R$120,00 para nível médio e R$150,00 para o nível superior.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”