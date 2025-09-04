Concurso de redação para jovens tem prêmios em dinheiro

O Instituto Democracia e Liberdade (IDL), em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Maringá (FADEC), lança o concurso de redação “Liberalismo, História e Fundamentos”.

O concurso é aberto a estudantes da UEM e de outras instituições de ensino. “O objetivo é incentivar o pensamento crítico e a conscientização histórica, convidando os jovens a refletirem sobre o papel do Liberalismo na construção de uma sociedade democrática”, diz o Presidente do IDL, Edson José Ramon.

As inscrições estão abertas até o final de setembro, mesmo prazo para a entrega da redação, e podem ser realizadas pelo site da FADEC, na aba Eventos.

No mesmo link, o estudante encontrará também o regulamento e o manual de procedimentos, contendo todas as informações necessárias sobre como inscrever seu trabalho. Os trabalhos vencedores serão premiados com R$ 3.000,00 (1º lugar), R$ 2.000,00 (2º lugar) e R$ 1.000,00 (3º lugar).

Até 30 de Outubro será publicada no site oficial do concurso e nas redes sociais a lista dos vencedores, que serão notificados também por e-mail. A cerimônia de premiação será realizada na Associação Comercial de Maringá, em novembro, em data a ser divulgada. “Mais do que um concurso, queremos criar um espaço de reflexão para que os jovens expressem suas ideias e contribuam para o fortalecimento dos valores democráticos”, conclui Ramon.

O Instituto Democracia e Liberdade (IDL) é uma entidade civil, sem fins lucrativos, dedicada à promoção da pesquisa, produção e divulgação de ideias e conceitos que sustentam uma sociedade baseada nos pilares da democracia representativa e pluralista, da economia de mercado e livre iniciativa, da descentralização do poder estatal, do direito à propriedade privada, da legitimidade do lucro, da liberdade de expressão e da responsabilidade individual.

Presidido pelo empresário Edson José Ramon, o IDL tem como missão principal disseminar os ideais de Democracia e Liberdade no Brasil e no exterior, por meio da organização de palestras, cursos e seminários; da publicação de textos, ensaios e artigos; da emissão de comunicados sobre temas políticos, econômicos e sociais; do estabelecimento de parcerias com institutos congêneres e do desenvolvimento de projetos culturais e acadêmicos voltados à promoção dos seus valores.

O Instituto Democracia e Liberdade (IDL) fica na Rua Visconde do Rio Branco, 1630, 12º andar, sala 1201. Centro, Curitiba-PR. Informações pelo fone (41) 3022-0232.