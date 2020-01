Depois de dois meses do pedido, a encomenda de origem chinesa está para chegar à sua casa. E junto pode vir o temido coronavírus, que já infectou 6 mil pessoas e vitimou 132 pessoas na China? A resposta é não.

Assim como outras doenças respiratórias, o coronavírus não dura um dia fora do corpo humano. O contágio ocorre como no caso da gripe, através de gotículas respiratórias transmitidas por tosse e espirros de curta distância.

A transmissão também ocorre através de objetos contaminados. Mas, neste caso, explica o secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, como as encomendas levam muito tempo até chegar ao destinatário, o vírus não sobrevive.

“Não existe esta possibilidade [de as encomendas da China trazerem o coronavírus] ou até mesmo o chá de erva-doce que evitaria o coronavírus. Não temos nada a esconder com boatos e as equipes de saúde estão recebendo orientações”, relata o secretário de Saúde.

As encomendas chinesas geralmente chegam por contêineres e ficam em média 40 dias no caminho ou até mais. Além disso, pode ocorrer um atraso nos portos brasileiros para liberar a carga ou mesmo na entrega dos Correios. Para quem necessita urgência, existe a chance de o produto vir por avião de carga. No entanto, o custo é mais caro e demora em média de cinco a dez dias para chegar ao país.

Como prevenir o coronavírus

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).