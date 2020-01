Depois de dois meses do pedido, a encomenda de origem chinesa está para chegar à sua casa. E junto pode vir o temido coronavírus, que já infectou 6 mil pessoas e vitimou 132 pessoas na China? A resposta é não.

Assim como outras doenças respiratórias, o coronavírus não dura um dia fora do corpo humano. O contágio ocorre como no caso da gripe, através de gotículas respiratórias transmitidas por tosse e espirros de curta distância.

A transmissão também ocorre através de objetos contaminados. Mas, neste caso, explica o secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, como as encomendas levam muito tempo até chegar ao destinatário, o vírus não sobrevive.

“Não existe esta possibilidade [de as encomendas da China trazerem o coronavírus] ou até mesmo o chá de erva-doce que evitaria o coronavírus. Não temos nada a esconder com boatos e as equipes de saúde estão recebendo orientações”, relata o secretário de Saúde.

As encomendas chinesas geralmente chegam por contêineres e ficam em média 40 dias no caminho ou até mais. Além disso, pode ocorrer um atraso nos portos brasileiros para liberar a carga ou mesmo na entrega dos Correios. Para quem necessita urgência, existe a chance de o produto vir por avião de carga. No entanto, o custo é mais caro e demora em média de cinco a dez dias para chegar ao país.

