Como fazer risoto de brócolis simples e rápido: o melhor guia!

O brócolis vive um momento de alta nas buscas do Google, impulsionado pelo interesse crescente em alimentação saudável, receitas rápidas e pratos reconfortantes feitos em casa. Versátil, nutritivo e fácil de encontrar, o ingrediente é protagonista de uma receita clássica da culinária italiana que conquista cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras: o risoto de brócolis.

A seguir, você confere uma receita simples, econômica e cheia de sabor, ideal tanto para um almoço rápido quanto para um jantar especial, sem exigir técnicas complicadas.

Ingredientes explicados

1 maço de brócolis (ninja ou japonês)

Utilize o brócolis fresco, com floretes bem verdes. Os talos também podem ser aproveitados, desde que bem picados, garantindo mais sabor e menos desperdício.

Essencial para o risoto. Esse tipo de arroz libera amido durante o cozimento, responsável pela textura cremosa do prato.

Base aromática que dá profundidade ao sabor.

Realça o gosto do brócolis e equilibra o prato.

Pode ser caseiro ou industrializado. O caldo deve estar sempre quente para não interromper o cozimento do arroz.

Ajuda a realçar os sabores e traz acidez na medida certa. Se preferir, pode ser substituído por caldo de legumes.

Usada no início e no final para dar brilho e cremosidade.

Finaliza o risoto com sabor intenso e textura aveludada.

Modo de preparo passo a passo

Prepare o brócolis

Lave bem o brócolis e pique os floretes e talos em pedaços pequenos. Cozinhe rapidamente em água fervente por cerca de 2 minutos ou até ficar levemente macio. Escorra e reserve. Refogue a base do risoto

Em uma panela larga, aqueça um fio de azeite com uma colher de manteiga. Refogue a cebola até ficar transparente e acrescente o alho, mexendo para não dourar demais. Adicione o arroz

Coloque o arroz arbório e mexa bem por cerca de 1 minuto, envolvendo os grãos na gordura. Esse processo ajuda a selar o arroz. Entre com o vinho

Despeje o vinho branco e mexa até que o álcool evapore quase totalmente. Cozimento gradual

Comece a adicionar o caldo de legumes quente, uma concha por vez, mexendo sempre. Aguarde o líquido quase secar antes de adicionar mais caldo. Incorpore o brócolis

Após cerca de 10 minutos de cozimento, acrescente o brócolis picado. Continue adicionando o caldo e mexendo até o arroz ficar macio, porém al dente (aproximadamente 18 a 20 minutos no total). Finalização cremosa

Desligue o fogo, acrescente o restante da manteiga e o parmesão ralado. Misture bem, ajuste o sal e a pimenta e sirva imediatamente.

Dica extra

Para variar, o risoto de brócolis combina muito bem com frango grelhado, cogumelos salteados ou até cubos de bacon crocante.

