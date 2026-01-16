Almoço leve: 5 receitas refrescantes para dias quentes

Quando o calor aperta e o corpo pede uma pausa do fogão, nada melhor que preparar pratos que refrescam sem pesar no estômago. As receitas certas transformam o almoço em uma experiência leve e saborosa, perfeita para manter a energia sem aquela sensação de desconforto que alimentos pesados trazem em dias de temperatura elevada.

Reunimos 5 preparações deliciosas que combinam praticidade com frescor. Cada sugestão foi pensada para você aproveitar refeições nutritivas sem passar horas na cozinha. Descubra abaixo como tornar seus almoços mais agradáveis nesta estação!

1. Macarrão com camarão ao limão e ervas

Ingredientes

300 g de macarrão tipo talharim sem glúten

tipo talharim sem glúten 400 g de camarão médio cru, limpo e sem casca

60 ml de azeite de oliva

3 dentes de alho picados

120 ml de vinho branco seco

Raspas de 1 limão-siciliano

40 ml de suco de limão-siciliano

Sal a gosto

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de salsinha fresca picada

1 colher de sopa de cebolinha verde picada

1 concha de água do cozimento do macarrão

Água para cozinhar o macarrão

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, cozinhe o macarrão em água com sal até ficar al dente. Reserve uma concha da água do cozimento, escorra e mantenha o macarrão quente. Em um recipiente, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e metade das raspas de limão. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio-alto, adicione metade do azeite e grelhe os camarões por cerca de 2 minutos de cada lado, até ficarem rosados. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, reduza o fogo para médio e acrescente o restante do azeite. Junte o alho e refogue por cerca de 30 segundos, sem dourar. Adicione o vinho branco e deixe ferver até reduzir levemente. Acrescente o suco de limão, as raspas restantes e misture. Incorpore o macarrão cozido, mexendo para envolver no molho. Adicione a água do cozimento para ajustar a textura. Volte os camarões à frigideira, misture delicadamente e aqueça por cerca de 1 minuto. Finalize com salsinha e cebolinha. Ajuste sal e pimenta-do-reino e sirva imediatamente.

2. Quinoa com legumes, ovo pochê e molho de iogurte

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa crua

Água para cozinhar

1 cenoura ralada

ralada 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1 colher de sopa de azeite de oliva

4 ovos

1 xícara de chá de iogurte natural

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Lave a quinoa e cozinhe-a com a água em uma panela, em fogo médio, por cerca de 15 minutos, até os grãos ficarem macios. Reserve. Depois, em um recipiente, misture a quinoa com a cenoura, o milho-verde e o azeite e reserve.

Ovo pochê

Em uma panela, aqueça a água até quase ferver. Quebre um ovo em um recipiente e despeje cuidadosamente na água. Cozinhe por cerca de 3 minutos. Repita com os demais ovos. Em seguida, misture o iogurte, o suco de limão e o sal até formar um molho liso. Sirva a quinoa com o ovo pochê por cima e finalize com o molho.

Poke de frango desfiado com arroz, abacate e legumes (Imagem: Miguel Soutullo | Shutterstock)

3. Poke de frango desfiado com arroz, abacate e legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz branco cru

4 xícaras de chá de água

1 colher de chá de sal

400 g de peito de frango

1 folha de louro

1 dente de alho

Sal a gosto

120 g de milho-verde cozido

150 g de tomate-cereja cortado ao meio

120 g de cebola-roxa picada

1 abacate cortado em fatias

3 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de gergelim branco

1 colher de sopa de gergelim preto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz, a água e o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até a água secar e os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve. Coloque o peito de frango em outra panela, cubra com água, acrescente o alho, o louro e o sal. Cozinhe em fogo médio até ficar bem macio. Escorra, descarte os temperos e desfie o frango ainda quente.

Em uma tigela, misture o molho de soja, o azeite, o óleo de gergelim, o suco de limão, o mel e o gengibre. Acrescente o frango desfiado e misture até ficar bem envolvido pelo molho.

Para a montagem, distribua o arroz no fundo de uma tigela. Por cima, disponha o frango temperado, o milho-verde, o tomate-cereja, a cebola-roxa e o abacate, organizando os ingredientes em partes separadas. Finalize com o gergelim branco e preto e sirva em seguida.

4. Peixe grelhado com salada de grão-de-bico e hortelã

Ingredientes

4 filés de peixe branco

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 xícara de chá de tomate picado

1/2 xícara de chá de cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de hortelã picada

2 colheres de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, adicione o azeite e grelhe os filés por 3 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem macios. Em seguida, em uma tigela, misture o grão-de-bico, o tomate, a cebola-roxa, a hortelã e o suco de limão. Sirva o peixe acompanhado da salada, mantendo tudo em temperatura ambiente para maior frescor.

5. Salada de lentilha com legumes crus

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha verde crua

3 xícaras de chá de água para o cozimento

1 xícara de chá de tomate sem sementes cortado em cubos pequenos

1 xícara de chá de pepino japonês cortado em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de cebola-roxa picada em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de salsinha fresca bem picada

1/4 de xícara de chá de hortelã fresca picada

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

3 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque a lentilha em uma panela média, adicione a água e leve ao fogo médio. Cozinhe até que os grãos fiquem macios, porém firmes. Escorra bem a água e espalhe a lentilha em uma travessa para esfriar completamente.

Após, transfira a lentilha para uma tigela grande. Acrescente o tomate, o pepino e a cebola-roxa, misturando delicadamente para manter a textura dos legumes. Junte a salsinha e a hortelã picadas, distribuindo de maneira uniforme por toda a salada.

Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um tempero homogêneo. Despeje sobre a salada e mexa com cuidado até envolver todos os ingredientes. Leve à geladeira por pelo menos 20 minutos antes de servir, para que os sabores se integrem e o prato fique ainda mais refrescante.