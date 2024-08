Como fazer o resgate de animais abandonados em Curitiba?

O resgatar de animais abandonados é um ato de compaixão que pode salvar vidas. No entanto, saber o que fazer nesses momentos críticos é essencial para garantir a segurança do animal e a sua própria.

Segundo o zootecnista e diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Prefeitura de Curitiba, Edson Evaristo, o ideal é contar com o apoio de um profissional da área veterinária desde o momento do resgate, para garantir a segurança tanto da pessoa quanto do animal. “Animais abandonados podem apresentar comportamentos violentos ou estar machucados, exigindo manejo especializado para que o resgate seja feito de maneira segura e responsável”, explica.

+ Veja mais: Projeto quer obrigar castração e microchip para pit bulls em Curitiba. Você concorda?

Depois, é crucial que o animal receba um atendimento especializado. Essa consulta inicial permite uma avaliação completa da saúde do animal, incluindo a identificação de possíveis ferimentos, doenças ou parasitas. O veterinário poderá realizar exames físicos e laboratoriais, fornecer os cuidados médicos necessários e iniciar tratamentos adequados.

Uma alternativa para conseguir o atendimento de forma gratuita é por meio da Ação Clínica, da prefeitura, que ocorre em mutirões voltados ao agendamento de avaliações clínicas e vacinação gratuitas para seus pets. Este serviço inclui exames clínicos básicos, vacinação antirrábica e polivalente, administração de vermífugos, antipulgas e sarnicidas.

As equipes também orientam sobre o outro serviço oferecido: o Programa Municipal de Castração, o qual é realizado em mutirões por bairros, com unidades móveis e clínicas parceiras, oferecendo o procedimento de forma gratuita e realizado por profissionais qualificados.

+ De olho em Curitiba: Sua rua tem varrição pública? Mapa revela regional “privilegiada” com o serviço

Por fim, o resgatante terá que acolher temporariamente o pet – ou encontrar um lar temporário – enquanto busca por um adotante, já que a prefeitura não conta com lar de acolhimento. “Para auxiliar na divulgação, nós temos um espaço no site da Proteção Animal, em que é possível cadastrar o pet para adoção”, explica Edson. Além disso, segundo ele, é possível utilizar o site Adote Bicho, que não é dá prefeitura, mas é um grande atuante da área.

Casos de atropelamento

Em casos de acidentes envolvendo animais de rua, é possível acionar a Unidade de Resgate Animal através do número 156.

A unidade atende apenas emergências e todos os animais recolhidos são avaliados conforme a situação, identificados, castrados e encaminhados para o Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (CRAR), onde se recuperam e ficam disponíveis para adoção.

É importante destacar que a Unidade de Resgate não recolhe animais em residências, mesmo em casos de emergência, sendo responsabilidade do tutor ou responsável providenciar a assistência veterinária necessária de forma particular.

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Qual critério? Mapa revela ruas privilegiadas com varrição pública em Curitiba