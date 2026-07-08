Receita boa

Como fazer bife acebolado na panela de pressão: sem sujeira e sabor incrível

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 08/07/26 13h58
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Texto alternativo: Bifes acebolados suculentos servidos com arroz branco em um prato de cerâmica ao lado de uma panela de pressão de inox destampada, revelando mais carne cozida em seu interior. O conjunto está disposto sobre uma bancada de mármore verde escuro e texturizado. Ao fundo, uma parede cinza com efeito de cimento queimado exibe utensílios domésticos modernos, como um bloco de facas e um organizador de temperos em uma cozinha contemporânea e sofisticada.
Fazer bife na panela de pressão é uma estratégia que evita muita sujeira com um resultado incrivelmente saboroso. Foto: Imagem criada por Inteligência Artificial.

Preparar um bife acebolado tradicional é sinônimo de saborear uma das refeições mais queridas do país, mas também significa lidar com os temidos respingos de gordura por toda a cozinha. Para resolver esse dilema e transformar a rotina na cozinha, a chef Ana Zambrin, que conta com quase 2 milhões de seguidores no YouTube, ensina como cozinhar de forma mais rápida, fácil e descomplicada.

Formada em gastronomia e com anos de experiência, a chef destaca que sua maior paixão é mostrar às pessoas que cozinhar pode ser simples e delicioso. Com uma técnica inovadora, ela prova que é possível obter um bife suculento, macio e com o desejado “gosto de frigideira”, utilizando a panela de pressão e sem sujar o fogão.

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O grande segredo dessa tendência é a economia, pois o método permite transformar cortes bovinos mais firmes e acessíveis, como coxão duro, patinho, acém ou peito, em bifes extremamente macios que derretem na boca. Para garantir o sucesso, a chef orienta escolher pedaços que tenham uma leve capa de gordura, essencial para trazer sabor e umidade durante o cozimento intensificado pela pressão. O vídeo completo da receita está aqui.

Bife na panela de pressão – ingredientes

  • 1 kg de carne cortada em bifes médios
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 6 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de shoyu
  • 1 colher de sopa de páprica com pimenta calabresa
  • 1 colher de sopa de sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 2 cebolas grandes cortadas em rodelas

Como fazer bife na panela de pressão?

O primeiro passo consiste em misturar o alho, o shoyu, a páprica, o sal, a pimenta e o azeite em um recipiente até formar uma pasta homogênea, envolvendo bem todos os bifes. Em seguida, aqueça o azeite diretamente na panela de pressão em fogo alto. Adicione a carne temperada de uma só vez e espalhe-a bem. Deixe fritar por cerca de 5 a 8 minutos, mexendo poucas vezes, até que os bifes criem uma crosta dourada e um fundo escuro na panela, o que garante o sabor característico de bife frito.

Após dourar, adicione uma parte da cebola e uma xícara e meia de água. Raspe bem o fundo da panela para soltar os açúcares da carne. Tampe a panela e, assim que pegar pressão, conte exatamente 8 minutos antes de desligar o fogo.

Finalização

Retire a pressão com cuidado e abra a panela. Com o fogo aceso novamente, adicione o restante das cebolas em rodelas e deixe o líquido reduzir por cerca de 5 minutos com a panela aberta. O ponto ideal é quando a água seca completamente, restando apenas bifes dourados, úmidos e envoltos em cebolas caramelizadas. Sirva com arroz ou macarrão e desfrute de uma refeição perfeita com a cozinha intacta.

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