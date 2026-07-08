Como fazer bife acebolado na panela de pressão: sem sujeira e sabor incrível

Preparar um bife acebolado tradicional é sinônimo de saborear uma das refeições mais queridas do país, mas também significa lidar com os temidos respingos de gordura por toda a cozinha. Para resolver esse dilema e transformar a rotina na cozinha, a chef Ana Zambrin, que conta com quase 2 milhões de seguidores no YouTube, ensina como cozinhar de forma mais rápida, fácil e descomplicada.
Formada em gastronomia e com anos de experiência, a chef destaca que sua maior paixão é mostrar às pessoas que cozinhar pode ser simples e delicioso. Com uma técnica inovadora, ela prova que é possível obter um bife suculento, macio e com o desejado “gosto de frigideira”, utilizando a panela de pressão e sem sujar o fogão.
O grande segredo dessa tendência é a economia, pois o método permite transformar cortes bovinos mais firmes e acessíveis, como coxão duro, patinho, acém ou peito, em bifes extremamente macios que derretem na boca. Para garantir o sucesso, a chef orienta escolher pedaços que tenham uma leve capa de gordura, essencial para trazer sabor e umidade durante o cozimento intensificado pela pressão. O vídeo completo da receita está aqui.
Bife na panela de pressão – ingredientes
- 1 kg de carne cortada em bifes médios
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 6 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de shoyu
- 1 colher de sopa de páprica com pimenta calabresa
- 1 colher de sopa de sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 cebolas grandes cortadas em rodelas
Como fazer bife na panela de pressão?
O primeiro passo consiste em misturar o alho, o shoyu, a páprica, o sal, a pimenta e o azeite em um recipiente até formar uma pasta homogênea, envolvendo bem todos os bifes. Em seguida, aqueça o azeite diretamente na panela de pressão em fogo alto. Adicione a carne temperada de uma só vez e espalhe-a bem. Deixe fritar por cerca de 5 a 8 minutos, mexendo poucas vezes, até que os bifes criem uma crosta dourada e um fundo escuro na panela, o que garante o sabor característico de bife frito.
Após dourar, adicione uma parte da cebola e uma xícara e meia de água. Raspe bem o fundo da panela para soltar os açúcares da carne. Tampe a panela e, assim que pegar pressão, conte exatamente 8 minutos antes de desligar o fogo.
Finalização
Retire a pressão com cuidado e abra a panela. Com o fogo aceso novamente, adicione o restante das cebolas em rodelas e deixe o líquido reduzir por cerca de 5 minutos com a panela aberta. O ponto ideal é quando a água seca completamente, restando apenas bifes dourados, úmidos e envoltos em cebolas caramelizadas. Sirva com arroz ou macarrão e desfrute de uma refeição perfeita com a cozinha intacta.