Como fazer arroz de cupim na panela de pressão: passo a passo completo

Se você quer reunir a família ao redor de um prato que tenha toda a cara de almoço de domingo, mas sem passar horas na cozinha, esta receita é para você. O arroz de cupim na panela de pressão une suculência, sabor marcante e praticidade: tudo feito em uma única panela, servindo até seis pessoas. A técnica é assinada pela chef Bruna Lopes, que ganhou destaque nacional no programa Chef de Alto Nível, da TV Globo, em 2025, e ensina como transformar um corte icônico do churrasco brasileiro em um prato caseiro irresistível. Afinal, existe segredo sobre como fazer arroz com cupim na panela de pressão? Vamos descobrir!
Como fazer arroz de cupim na panela de pressão
O cupim é uma carne icônica do churrasco brasileiro, famosa por seu intenso marmoreio (gordura entremeada na fibra). Quando cozido na panela de pressão, esse tecido se dissolve e amacia a carne até desmanchar.
O grande truque da chef Bruna Lopes nesta receita é cozinhar o arroz agulhinha diretamente no caldo rico e encorpado do próprio cupim. Dessa forma, cada grão absorve os temperos, o tomate e o fundo da panela, resultando em um arroz naturalmente molhadinho, cremoso e com camadas profundas de sabor.
Ingredientes – arroz de cupim na panela de pressão
Para a Base e Cozimento da Carne:
- 900g de cupim cortado em cubos de 2cm
- 20g de azeite ou óleo (para selar)
- 60g de cebola picadinha (1 cebola pequena)
- 4 dentes de alho picadinhos
- 1 pimenta-de-cheiro picadinha (opcional)
- 30g de molho inglês
- 1 lata de tomate pelado picado com o suco (400g)
- Temperos secos a gosto: sal, chimichurri defumado, páprica picante, ervas finas e pimenta calabresa
- Água ou caldo: cerca de 600ml (o suficiente até cobrir a carne)
Para o arroz e finalização:
- 350g de arroz agulhinha cru
- Água para o arroz: cerca de 500ml (até cobrir 2 dedos acima do nível dos ingredientes)
- 200g de queijo provolone defumado ralado (opcional para finalizar)
- Cheiro-verde picadinho a gosto (opcional)
Modo de preparo
- Selar a Carne e Refogar:Na própria panela de pressão, aqueça o azeite (ou óleo) e adicione os cubos de cupim. Sele bem até dourar todos os lados. Em seguida, adicione a cebola, o alho, a pimenta-de-cheiro, o molho inglês, o tomate pelado picado com o suco e os temperos secos (sal, chimichurri defumado, páprica, ervas finas e calabresa). Misture bem para envolver todos os temperos.
- Cozimento da Carne (Pressão):Despeje a água (ou caldo) até cobrir a carne (cerca de 600ml). Tampe a panela e leve ao fogo. Assim que pegar pressão, conte no mínimo 40 minutos (ou até a carne estar desfiando). Desligue, deixe a pressão sair e verifique. Se necessário, adicione mais um pouco de água e deixe cozinhar mais um pouco até atingir o ponto de desfiar no garfo.
- Cozimento do Arroz:Com a carne macia e desfiando no fundo da panela, junte os 350g de arroz agulhinha. Adicione a água para o cozimento do arroz até cobrir cerca de 2 dedos acima dos ingredientes (cerca de 500ml). Tampe a panela novamente e, assim que pegar pressão, cozinhe em fogo bem baixo por exatamente 8 minutos.
- O Descanso Essencial:Desligue o fogo e deixe a panela descansar fechada por 5 minutos antes de retirar a pressão. Esse tempo de repouso é fundamental para o arroz terminar o cozimento no vapor e absorver o caldo de forma homogênea.
Finalização e dicas da chef
Ao abrir a panela, misture o arroz delicadamente. Como a proposta é ser um prato molhadinho, se notar que ficou um pouco seco, ajuste adicionando um pequeno fio de água quente.
Para a finalização, polvilhe o queijo provolone defumado ralado e o cheiro-verde fresco. O calor do próprio arroz vai derreter levemente o queijo, criando um contraste irresistível entre o toque defumado do provolone e a maciez do cupim.